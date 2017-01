Kakav će biti refleks za Mega Leks!?

Foto: Zvonko KUCELIN

Jučer prije polaska prema Srijemskoj Mitrovici gdje će danas Zadar odigrati utakmicu 19. kola ABA lige s Megom Leksom (5 - 2 vodi u omjeru sa Zadrom), održana je konferencija za novinare. Glede utakmice ponešto je kazao Neven Plantak, trener:

- Mega Leks je momčad koja igra maksimalno agresivno svih 40 minuta i uvijekna granici faula. Da bismo im parirali mi trebamo ući još agresivnije od njih u utakmicu. Riječ je o mladoj momčadi koja se posjednje vrijeme diže u formi. To se vidi iz dvije posljednje utaklmice protiv najjačih momčadi lige Crvene Zvezde i Cedevite u kojima su bili u igri i za pobjedu. Trebamo ući hrabro u utakmicu i pokušati biti bolji od njih.

Koliko u kontekstu današnje utakmice Zadru znači uvjerljiva pobjeda s Kvarnerom u A 1 ligi?

- Kvarner nije mjerilo. U svakom slučaju svaka pobjeda važna je za ozračje u momčadi. Dolaskom novih igrača konkurencija je osnažena i bolje se trenira. Igrači su stvarno motivirani na treninzima i nadam se da će se to što prije pokazati na igri i rezultatima - rekao je Plantak.

'Dat ćemo sve od sebe...'

Ivan Marinković, ponajbolji igrač Zadra po učinku u dosadanjem dijelu sezone, kaže:

- Očekuje nas teška utakmica u Srijemskoj Mitrovici. Oni igraju sve bolje u posljednje vrijeme i puno su nego li to pokazuje stanje na ljestvici.

Koliko ste spremni?

- Dobro smo se spremili. Dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno.

Pred novinarima se pojavio i Boris Skroće, direktor.

- Želim dati potporu Nevenu Plantaku i stručnom stožeru na naporima koje ulažu, te ih ohrabriti uoči nastavka sezone. Važno je istaknuti da je cjelokupan stručni stožer od početka sezone sastavljen od Zadrana. To su ljudi koji su spremni poginuti za ovaj klub.

Nadalje:

- Pred nama je nekoliko važnih, možda i ključnih utakmica. Danas kod Mege Leksa i Šibenika u gostima, pa domaći ogled s Krkom. Imamo čak osam utakmica u 20 dana. Znamo da neće biti lako, ali vjerujemo u svoju momčad. Nadam se da će nas zaobići ozljede, a ako budemo kompletni onda vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat i u Krešinom kupu, unatoč teškom ždrijebu.

'Agencija'

Kad je o Kupu Krešimira Ćosića riječ Skroće je podsjetio da je lani završnica bila u Višnjiku, te da je i on kao član KSZŽ 's agencijom' sudjelovao u organizaciji. Slučajno ili ne, nije imenovao 'agenciju', ali javnosti i istine radi treba istaknuti da se ne radi ni o kakvoj agenciji nego o zadarskoj uspješnoj tvrtki S event. Upravo njoj, toj tvrtki, obratio se Željko Predovan, predsjednik KSZŽ s molbom za suradnju oko suorganizacije završnice Kupa K. Ćosića jer je prethodno KK Zadar javno i nedvosmisleno izvijestio javnost da zbog novčanih poteškoća nije spreman javiti se na natječaj za organizaciju događaja.

Eto, tek toliko o tomu. A Skroće je jučer iskoristio prigodu i prozborio ponešto o dolasku novih igrača.

- Deblokadom kod FIBA-e su se stekli uvjeti za dovođenje igračkih pojačanja. Uz Maja Kovačevića i Ivana Ramljaka, u dogovoru sa strukom zimski prijelazni rok iskorišten je kako bi se osnažila konkurencija u momčadi, te su dovedeni reprezentativac Bugarske Georgiev i reprezentativac Nizozemske Yanke (pozor, nije Yanke nego Franke!, pr. a.). Oni nisu skupi igrači, te je njihov angažman u okvirima proračuna za ovu sezonu koji je najmanji u posljednjih desetakak i više godina.

Šteta što ovdje Skroće decidirano nije rekao o kojoj je svoti riječ. Kao i šteta što se nije čulo koji je model Zadar primijenio u postupku deblokade. Svojedobno je upravo Skroće isticao kako kao odgovorna osoba ni za živu glavu neće dopustiti nikakve 'crne torbe' i sad mu, svakako, valja vjerovati da je u tomu bio dosljedan. Lijepo je, zar ne, što su oni koji zastupaju igrače i trenere koji su preko FIBA-e zatražili isplatu, na ovakav ili na onakav način pridonijeli da se blokada - makar na neko vrijeme - skine.

'Hvala, hvala...'

Skroće je nastavio o novcima:

- Među ABA ligašima, primjerice, spadamo u tri momčadi s najmanjim budžetom za prvu momčad. Do novca nije lako doći u današnje vrijeme i stoga posebna hvala svim sponzorima koji su i dalje uz nas na čelu s većinskim vlasnikom, Gradom Zadrom.

Skroće nije zahvalio samo sponzorima, nego i ...

- Zahvaljujem svim našim navijačima što nas prate u velikom broju cijelu sezonu. U ABA ligi smo treća najgledanija momčad, poslije Crvene Zvezde i Partizana, što pokazuje da je Zadar i dalje grad košarke.

Pa onda još jedna zahvala:

- Naravno, zahvaljujem i onim navijačima koji se ponekad ne slažu s nama i to manifestiraju na neki drugi način. To je njihovo pravo. Vvjerujem da zajednički dijelimo ljubav prema ovome klubu i da će to prevladati.

Ako se cijenjeni čitatelj sjeća, početak ovoga teksta bio je o utakmici s Megom Leksom. Međutim, iznenađenja su uvijek moguća pa je dobar dio cjeline 'pojelo' subotnje jutarnje izlaganje direktora Borisa Skroće. Jedna od pojedinosti koje se s nestrpljenjem iščekuju jest i spoznaja o tomu u kolikoj će se mjeri danas odraziti njegova nedvosmislena potpora i ohrabrenje Nevenu Plantaku i stožeru. O tomu ćemo informaciju imati u trenutku kad završi večerašnja utakmica.