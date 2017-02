Predloženo uklanjanje ograda i uređenje prostora između zgrada

Udruga Eko-Zadar u suradnji s Kućom ljudskih prava organizirala je u ponedjeljak u Gradskoj knjižnici Zadar javnu tribinu "Građanski razgovor: Budućnost prostora bivše vojarne Stjepana Radića". Tribinu je vodila Nives Rogoznica iz Eko-Zadra, a kao panelisti sudjelovali su pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić, članica Upravnog odbora i dopredsjednica Društva arhitekata Zadra Nina Ninčević, sociologinja i novinarka kao i predsjednica splitske udruge Teserakt Diana Magdić te Dražen Hoffmann iz GONG-a.

Pozvali ministra Orepića u šetnju

- Ovo tribinu smatramo prvim korakom u pokretanju šireg razgovora građana o prostoru bivše vojarne Stjepana Radića i njegovoj budućoj namjeni. Naš fokus pri tom, u ovom trenutku, nisu zgrade već prostori između zgrada iz razloga što stavljanje u minimalnu funkciju tog međuprostora zahtijeva i minimalna ulaganja. Tribina predstavlja nastavak djelovanja udruge Eko-Zadar u sklopu "Inicijative za trg" pokrenute prošle godine kada je od Ministarstva unutarnjih poslova traženo da se ukloni, pomakne ili makar otvore vrata na ogradi kojom je uz nekorištenu zgradu MUP-a ograđena i velika zelena površina, a sve kako bi ova površina bila dana na privremeno korištenje građanima i to u funkciji parka, odnosno prostora za odmor i rekreaciju. Ministarstvo unutarnjih poslova odbilo je zahtjev uz obrazloženje kako je ograda potrebna iz sigurnosnih razloga. Naime, MUP je dobio na korištenje i planirana useliti u zgradu pored ove zelene površine, a na samoj zelenoj površini parkirati policijska vozila. Ipak, zgrada je danas prazna i zelena površina nekorištena, pa i dalje smatramo da nema razloga za odbijanje prijedloga za njezino privremeno korištenje. Stoga ćemo i službenim dopisom pozvati ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića da nam se prilikom sljedećeg posjeta Zadru pridruži u šetnji prostorom ove bivše vojarne. Zalažemo se također i za to da se, u suradnji s arhitektima, na siguran način uklone i ostale ograde koje priječe pješačku komunikaciju unutar prostora bivše vojarne jer smatramo da nema potrebe da javne institucije budu ograđene, niti je to praksa izuzev u slučajevima kada su uselile u bivše vojne prostore, rekla je Rogoznica.

Za nezavisnu gradsku kulturnu scenu

Dijana Magdić je iznijela kao primjere dobre prakse praticipativnog odlučivanja građana o prostoru primjer okupljanja udruga oko prenamjene dijela bivšeg vojnog kompleksa Muzil u Puli te sudjelovanje građana splitske Papandopulove ulice u odlučivanju o svom kvartu koji su se temeljem zaključaka donesenih na sastancima stanara primjedbama javljali na prostornoplanske izmjene. Dražen Hoffman je kao pozitivan primjer iznio prenamjenu bivšeg vojnog kompleksa Veli Jože u Pazinu u Društveni centar "Veli Jože" u kojem je kreiran prostor za djelovanje udruga, umjetnika, studenata, ali i ostalih građana.

Tema je izazvala veliko zanimanje, prije svega mladih, posebice vezano za Centar za mlade, koji je planiran u jednom od devastiranih objekata, no, kako se moglo čuti, za sada još uvijek nema sredstava da se taj projekt realizira.

Okupljeni su imali više prijedloga kako prostor upotrijebiti i dati ga na raspolaganje građanima. Raspravljalo se o svim zgradama koje danas stoje u kompleksu i koje su ili u derutnom stanju ili se tek djelomično koriste. Jedna od zgrada ima i unutarnji amfiteatar pa je jedan od prijedloga bio taj prostor namijeniti za potrebe djelovanja nezavisne gradske kulturne scene, što je predložila Davorka Mezić.

Jedna od ideja je bila i ta da se barem maknu ograde ili da se očisti prostor. Kao radnu snagu, moglo se čuti, mogli bi se angažirati korisnici socijalne pomoći, dakako oni koji su radno sposobni s obzirom da su po zakonu dužni na neki način vratiti "dug" državi, a čišćenje prostora bivše vojarne bi bilo upravo to.

Udruga Eko-Zadar pridružit će se aktivnostima koje će Grad Zadar organizirati u svibnju i lipnju na prostoru ove bivše vojarne, a čiji je cilj valorizacija ovog prostora. Tijekom proljeća će, kako je najavila Nina Ninčević, Društvo arhitekata Zadra organizirati radionicu na kojoj će, radeći u interdisciplinarnim skupinama, mladi arhitekti iznijeti i svoja viđenja budućnosti ovog prostora.