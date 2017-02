Publika plakala na koncertu "Za Arsena"

Foto: Marin GOSPIĆ

Prisjećajući se supruga, jednog i jedinog, nenadmašnog Arsena Dedića, hrvatska glazbena diva Gabi Novak, u društvu sina, nagrađivanog i renomiranog pijaniste Matije Dedića i članova njegovog glazbenog tria: Gorana Rukavine i Jadrana Dučića Čiće, održala je u ponedjeljak koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar - "Za Arsena". Gosti večeri su bili Đani Maršan i klapa Munita.

Diva se na pozornicu popela nešto iza 20 sati, praćena snažnim i dugotrajnim pljeskom, nakon sina koji je izveo nekoliko očevih skladbi, napravljenih za film "Glembajevi" i seriju "U registraturi". Dajući im vlastiti autorski pečat, nagrađivani je pijanist unio novu dušu u skladbe, potvrdivši onu staru da "jabuka ne pada daleko od stabla". Klavirski virtuoz, Dedić je i prekjučerašnjim nastupom svakako opravdao svoj status na glazbenoj sceni u zemlji, a i ovogodišnjih čak pet nominacija za diskografsku nagradu Porin. Očekivano, majstori svog zanata bili su i te večeri, kao uostalom i sve ostale i Rukavina na kontrabasu i Čićo na bubnjevima, posebice tijekom vlastitih solaža koje su izazvale pravu euforiju u publici.

Gabi, za tu priliku odjevena u svečanu, glamuroznu, zelenu haljinu, kako to i priliči jednoj istinskoj divi, nastup je započela sa "Sve što znaš o meni" praćena oduševljenim auditorijem, "prekidana" pljeskom takoreći iza svakog refrena. Desetljećima na sceni, Gabi se po pozornici kretala tako opušteno, tako prirodno, kao da je u vlastitom domu, premještajući usput i mikrofone i stalke za note na sebi zadovoljavajući način.

Vezana za Zadar

Glasom koji je s godinama dobio samo patinu vremena, možda i koju dubinu više, svojstvenu svim istinskim umjetnicima koji su prošli životne patnje i izašli ojačani, sposobniji da ono najvažnije - emociju, prenesu s još više ljubavi, s još više osjećaja svojoj publici, diva je nizala jednu za drugom: "Ni ti, ni ja", "Kuća za ptice", "Vino i gitare", "Pusti me da spavam"... skladbe koje su odavno postale, ne samo dio njenog glazbenog opusa, već temelj hrvatske glazbene kulture dvadesetog stoljeća.

Nasmijana, dobro raspoložena, pjevačica nije zaboravila naglasiti ni to koliko je vezana za Zadar, za zadarski teatar, mjesto gdje je, zajedno sa suprugom i sinom, održala i jedan od posljednjih zajedničkih koncerata.

Ponosna na sina, i njemu se javno zahvalila na radu, na svim uspjesima, na zapravo očuvanju uspomene na Arsena.

Slušajući ju kako govori, kako pjeva, nije bilo ni najmanje čudno što su se te večeri uz pljesak i ovacije u kazalištu mogle vidjeti i suze, provala emocija na licima brojnih posjetitelja, sposobnih "uhvatiti" čaroliju Arsenove muzike i riječi, glazbenu ostavštinu umjetnika za kojeg, kako je to naglasio Maršan, na ovim prostorima sigurno nećemo uskoro naći zamjenu.

I on, dirnut koncertom, dirnut prilikom da mu na taj način oda počast, svoj je nastup započeo s nekoliko vlastitih uspomena vezanih za Arsena, upoznavši okupljene kako je, između ostalog, Arsen bio i kum njegovoj kćerki.

- Što reći o Arsenu, a da nije već rečeno, zapitao se retorički Maršan, zadovoljan posebice, kako je dodao, profilom te večeri prisutne publike, onim dijelom Zadra, kako se njegov dojam mogao isčitati - koji zna i prepoznaje kvalitetu.

Maršan je otpjevao svoju "Prozor prema zalazu" i Dedićevu "Moderato cantabile", dajući joj očekivano osobnu impresiju, ne zadržavajući se tek na interpretaciji, već na vlastitom doživljaju, praćen također pljeskom i ovacijama prezadovoljne publike.

Arsen skladao i za klape

Bio je to koncert o kojem će se zasigurno još dugo pričati jer okupiti na jednom mjestu takve glazbenike, takve majstore svoje profesije nije nešto svakodnevno. I one koji već desetljećima pune, ne toliko dvorane, što je u današnja vremena nažalost najčešće pokazatelj za ne-kvalitetu, već srca svoje publike, a i one koji tek počinju, uvjetno rečeno, svoj glazbeni put poput pet momaka iz Munite.

Javnosti je sigurno manje poznato da je Arsen skladao puno i za klape, što su okupljene informirali članovi Munite, odabravši u tu čast dvije njegove klapske pjesme, otpjevavši ih s puno duše, zadovoljivši, ne samo publiku, već i Gabi koja im je iza pozornice doviknula da se ne udaljuju s bine, da otpjevaju i bis.

A onda se ponovo i sama vratila pred publiku, kako se moglo vidjeti, iskreno ganuta prijemom, naklonivši im se i zahvalivši im se, kako je rekla: od srca.

I nastavila, možda i pomalo sjetna, sjećajući se vjerojatno trenutaka kada su te pjesme nastajale, kada su, što je rekla, suprug, ona i sin, posljednji put kada su bili u Zadru, odsjeli u hotelu Bastion i slikavši se tom prilikom, možda ni ne znajući da će ta fotografija biti danas na zidu hotela, kao uspomena, što je neposredno pred koncert vidjela.

No Gabi nije dopustila da sjeta nadvlada, da godine i vrijeme "pobjede", mlada u duši s takvim je užitkom slušala i ultra dinamičnu Čićevu solažu na bubnjevima, demonstrirajući koliko zapravo uživa u glazbi, u improvizaciji, što je zapravo jedna od najvrijednijih odlika pravih umjetnika. I sama spremna na improvizaciju, diva je neke pjesme otpjevla u novim aranžmanima poput "Nade", dodajući im neke nove riječi, neki novi život, neku novu energiju.

Koncert je zaključen pjesmom "Odlazak", hrvatskim evergreenom, skladbom nastalom na riječima velikog Tina Ujevića, glazbenom poslasticom u izvedbi koje su se divi i njenim momcima, kako je duhovito nazvala sina i njegove kolege, pridružili i Maršan i Munita, praćeni kao i tijekom cijele večeri ovacijama i snažnim pljeskom duboko ganute i oduševljene zadarske publike.