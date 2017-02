U Callegru praše The Yellow Buzz

Nakon odlične posvete makedonskom etno jazzu Leb i sola, u Forum Blues Baru ovaj se petak svira garažni blues/rock. Zvuk ruralnog Mississippija oblikovan blatom i prašinom tradicijskog bluesa, beskompromisnost rocka i sirovu energiju punka na Kelelargu donose sve hvaljeniji The Yellow Buzz. Zagrebački duo na koncertima potvrđuje da je za vrhunski blues, fuzz i garage rock dovoljan minimalizam bubnja, gitare i vokala, a isto se sprema napraviti i u premijernom nastupu na Kalelargi.

The Yellow Buzz od osnivanja 2014. godine čine Adam Lončar na gitari i vokalima i Bruno Bolfan za bubnjevima. Iza sebe imaju iskustvo sviranja po raznim drugim bendovima. Osim sviranja u The Yellow Buzzu, ovaj duo je i dio ekipe koja vodi Runaway Production studio poznat po online emisiji „Runaway Sessions", koja je ugostila velik broj bendova s nezavisne scene poput ABOP, Chui, Baden-Baden, Sare Renar i mnoge druge. Objavili su svoj prvi istoimeni EP u listopadu 2015. godine i velikom brzinom stekli pozornost publike, a od istaknutijih nastupa se mogu izdvojiti gostovanje na HRT emisiji HR Demo klub čiji su bili finalisti, nastup na lanjskom izdanju festivala Brijačnica na Zagrebačkom velesajmu gdje su svirali uz Majke, Repetitor, Partibrejkerse, Kawasaki 3P i M.O.R.T.

U svibnju 2016. izbacili su svoj prvi album jednostavno nazvan "Yellow Buzz" na kojem se mogu razabrati utjecaji The Black Keysa, The White Stripesa, The Raconteursa ,The Killsa, Jimi Hendrixa... Iako, od navedenih glazba The Yellow Buzz na trenutke najviše podsjeća na rukopis i glas Jacka Whitea.

Koncert u Callegru je i ovaj petak besplatan, a početak je zakazan u 22 sata.