U travnju novi natječaj za CGO u otvorenom postupku

Sukladno članku 100. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi naručitelj Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom donio je odluku o poništenju postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, čija procijenjena vrijednost nabave iznosi 295.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Kako stoji u odluci, do poništenja natječaja došlo je iz razloga što su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, da su bile poznate prije, a sve je to postalo poznato nakon provjere postupka javne nabave od strane neovisnih konzultanata, čiji nalaz govori o mogućoj financijskoj korekciji u iznosu od minimalno pet posto, kao i pri odgovaranju na upite gospodarskih subjekata, koji su se natjecali u II. dijelu ograničenog postupka javne nabave.

Naime, prema pravilima, nakon što se završi postupak javne nabave te se potpiše ugovor, sva dokumentacija koja se tiče javne nabave ide na provjeru (ex-post) i to najprije u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nakon toga provjeru provodi i Europska komisija.

S obzirom da 2015. godine EKO d.o.o. nije imao pravo na ex-ante provjeru javne nabave od strane Fonda, i budući da se radi o iznosu od preko 15 milijuna kuna, koji bi se prebacili na lokalnu zajednicu, što bi bilo nedopustivo, procjena je bila kako je bolje izgubiti četiri-pet mjeseci, nego eventualno platiti financijske korekcije, kaže direktor Dino Perović.

- Sljedeći natječaj neće se provoditi u ograničenom postupku javne nabave, već u otvorenom postupku koji bi trebao biti objavljen u travnju ove godine, nakon ex-ante provjere od strane Fonda, te bi trebao biti završen u roku od 45 do 60 dana, uvažavajući sve nepravilnosti koje su uočene u I. krugu ograničenog postupka, a sve kako bi se izbjegle eventualne financijske korekcije, govori Perović.

Podsjetimo, krajem studenog prošle godine u Zadru je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt CGO „Biljane Donje". Projekt je vrijedan 377,3 milijuna kuna, a iz OP Konkurentnost i kohezija osigurano je 70,65 posto sredstava, 19,35 posto osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10 posto Zadarska županija, gradovi i općine na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije.