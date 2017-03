Energetskom obnovom uštedio oko dva metra drva

Foto: Marin GOSPIĆ

Pjero Mičić, jedan je od Zadrana čija su kućanstava obuhvaćena projektom FIESTA, besplatnim energetskim savjetovanjem.

Njega su jučer posjetili predstavnici Grada Zadra na čelu s pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darkom Kasapom te mu uručili promo set vrijednosti oko dvjestotinjak kuna koji sadrži LED žarulje, štedni perlator, aerator, brtvilo za prozore i vrata te peterostruku prenosivu utičnicu sa sklopkom. Osim što je njegovo kućanstvo uključeno u savjetovanje Mičić iskoristio i mjeru sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, zahvaljujući kojoj, kaže, sada već prvu godinu vidi promjene.

- Obnovljena je fasada, zamijenjena stolarija... Uštede se vide na količini drva koje smo za grijanje potrošili ove godine. A to je bilo za oko metar do dva manje nego inače. Također, i temperatura same unutrašnjosti kuće je veća, a u budućnosti bi se ušteda trebala i više primijetiti kad se zidovi konačno ugriju, kazao je Mičić.

- Pjero Mičić, svijetli je primjer korištenja mjera sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, istaknuo je Darko Kasap.

- Već sedmu godinu za redom sufinanciramo obnovu fasada, izmjenu stolarije i sve ostale mjere energetske učinkovitosti. Kako je na zadnjem natječaju bilo jako malo prijavljenih zgrada za obnovu, pozivam sve upravitelje da se jave na natječaje, jer ćemo u lipnju raspisati novi natječaj te ćemo sufinancirati projektnu dokumentaciju za stambene zgrade. Za to je osigurano osamsto tisuća kuna, kazao je Kasap.

Također, projekt FIESTA uključuje besplatna energetska savjetovanja za 160 kućanstava, a do sada su provedena energetska savjetovanja za njih 149. Stoga, zainteresirani građani se još uvijek stignu prijaviti na telefon 023208 043, e-mail graditeljstvo@grad-zadar.hr, putem web stranice ili osobno na adresu Brne Krnarutića 13, Zadar.

Osim besplatnih energetskih savjetovanja projekt obuhvaća cijeli niz aktivnosti s ciljem poticanja kućanstava na učinkovitije korištenje energije kao što su: osnivanje energetskog info pulta za građane, lokalne potrošačke grupe, FIESTA nagradna igra, kao i različite edukativne aktivnosti; radionice za škole, građane i instalatere i trgovce energetski učinkovitih sustava, kućanskih uređaja i izolacijskih materijala. Tu su i promotivne aktivnosti i materijali putem FIESTA štanda, promocije preko medija, web stranica projekta i projektnih partnera te društvene mreže Facebook. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.379.827,00 eura od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 1.784.870,00 eura odnosno 75 posto, a sufinancira se iz programa CIP Intelligent Energy - Europe (CIP IEE).

Očekivani rezultati projekta za područje grada Zadra su ušteda energije za 279 MWh godišnje, kao i kumulativna ulaganja u visoko energetski učinkovit sustav grijanja i hlađenja od 40.000,00 eura, potaknuta proizvodnja obnovljivih izvora energije sa 116 MWh godišnje te smanjenje emisije stakleničkih plinova za 87 tona CO2.