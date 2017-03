Višnjik je postao moneta za potkusurivanje

Foto: Zvonko KUCELIN

Čelništvo gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika te Matice umirovljenika Zadarske županije, upozorilo je jučer na političke napade oporbe zbog Športskog centra Višnjik. Branislav Jelenić napomenuo je kako je Višnjik jedan od najznačajnijih objekata ikad sagrađenih u Zadru:

- To je sretna simbioza estetskog ugođaja i bogatstva sadržaja i aktivnosti koje se u njemu upražnjavaju. Objekt koji je znatno oplemenio urbanističku i arhitektonsku vizuru grada i postao prepoznatljiv ne samo širom Lijepe naše, nego i u svijetu. Već od promoviranja same ideje o potrebi njegove gradnje, postao je meta grubih napada i česta moneta za potkusurivanje od strane onih čiji je jedini politički program bio i ostao vrijeđanje, omalovažavanje i negiranje svega što nosi prosperitet i razvoj po onoj dobro poznatoj staroj narodnoj "Što gore, to bolje" - kazao je Jelenić.