Održati glavu iznad vode i - pobijediti!

Foto: Sebastian GOVORČIN

Počelo je s minus 15 protiv POŠK-a u Splitu u 1. kolu, ali na Višnjiku su uvjereni da će danas biti "druga pjesma". Kakvog će biti sadržaja to će se tek vidjeti, ali pred današnji (17 sati) prvi domaći nastup u A-2 Triglav regionalnoj ligi u redovima vaterpolista Zadra 1952 puno je optimizma.

- U goste nam dolazi Medveščak, klub kojeg smo označili kao jednog od onih s kojim možemo ravnopravno igrati, a to znači i osvojiti bodove. Favoriti sigurno nismo, ali zato očekujemo da će ovo biti potpuno drugačija utakmica od od koju smo imali protiv POŠK-a - kaže Goran Jovančević, trener Zadra 1952.

U zadarska jedra optimizma punim plućima puše i Marin Stipić, jedan od rijetkih punoljetnih igrača u momčadi.

- Očekujem da će to biti dobra utakmica u kojoj će nas s tribina podržati oni koji vole vaterpolo. Osim njih, na bazen pozivamo i sve ostale koji žele upoznati ovaj sport. Nastup u regionalnoj ligi je korak koji smo svi čekali jer nam donosi vrlo kvalitetne utakmice koje svakog igrača tjeraju na dodatni rad, a to znači i napredak. To će se sigurno osjetiti i na rezultatima naših juniora i kadeta u ligama u kojima će igrati sa svojom generacijom - kaže Stipić.

Svi zadarski prvoligaši, s izuzetkom košarkaša, u svojim redovima u velikoj većini imaju domaće igrače. Vaterpolisti nisu iznimka.

- Više puta smo govorili o tome da je regionalna liga nastavak kontinuiranog rada s kojim smo počeli prije sedam godina kada je otvoren bazen na Višnjiku. Počeli smo s najmlađima i danas imamo svoje seniore, ali i sve ostale mlađe uzraste. To je jedini ispravan način na koji možemo osigurati kontinuitet zadarskom vaterpolu - ističe Jovančević koji je potvrdio da je Zadar za duže vrijeme ostao bez Igora Šarića, kapetana momčadi.

- Njegova ozljeda je takva da s nama sigurno neće biti do kraja kalendarske 2016. godine, što je veliki hendikep za ovu momčad. Riječ je o momku koji je u klubu 15 godina i koji je svaki dan na bazenu. Još ne znamo hoćemo li ga koristiti u drugom dijelu sezone, ali svakako će nam njegov ljudski i igrački doprinos silno nedostajati.