VRANEŠ LAVLJEG SRCA Igrao na vlastitu odgovornost i odveo Zadar do pobjede

Ivan Vraneš večeras je ispisao još jednu čudesnu priču zadarske košarke. Nakon što preko mjesec dana nije trenirao s momčadi i zbog zdravstvenih problema nije uopće znao hoće li se moći nastaviti baviti košarkom, 20-godišnji igrač Zadra zaigrao je na vlastitu odgovornost i bio jedan od ključnih kotačića u važnoj pobjedi protiv Mega Leksa. Vraneš je odigrao nevjerojatno srčanu i borbenu utakmicu, koju je okrunio sa 19 poena i devet skokova, a uz 28 koševa sjajnog Ivana Marinkovića, te po 14 Ivana Ramljaka i Lovre Mazalina, uz uobičajenu dirigentsku palicu Jakova Vladovića, momčad Ante Matulovića došla je do vrlo vrijednih bodova. Zadar je u posljednju minutu ušao s +1 (87:86) i napadom, ali ga Mazalin nije realizirao. Na drugoj strani je Rade Zagorac promašio tricu, da bi 20 sekundi prije kraja na liniju slobodnih bacanja stao Vladović. Prvo je promašio, drugo pogodio (88:86) i Mega je opet imala napad za vodstvo. No, ovaj put tricu nije pogodio Alpha Kaba. Loptu je prigrabio Ivan Ramljak i mirne ruke vezao penale za konačnih 90:86.

Suze junaka

Velikim pljeskom i ovacijama Zadrani su ispraćeni s terena, a posebno je emotivno bilo nakon utakmice u press dvorani, u koju je Ivan Vraneš ušao gotovo suznih očiju.



- Najvažnija je pobjeda, zbog toga sam i htio pomoći momčadi. Znao sam da nam nedostaje nekoliko bitnih igrača i da nam je ova utakmica jako važna. Dali smo sve od sebe i zasluženo pobijedili - kazao je u uvodu krilni centar Zadra pa ispričao svoju priču.



- Do prije pet dana nisam znao hoću li uopće igrati košarku. Potpisao sam da ću igrati na vlastitu odgovornost, jer još nisam dobio potvrdu liječnika da mogu igrati. Klub je bio maksimalno uz mene i presretan sam što sam imao priliku vratiti mu to na ovakav način. Nadam se da ćemo svi zajedno nastaviti s dobrim igrama i pobjedama. Bila je ovo vrlo emotivna utakmica za mene. Hvala cijelom stručnom stožeru i zdravstvenoj službi, koja je cijelo vrijeme bila uz mene. Ovo je i njihova zasluga. Dosta sam radio individualno s Jurom Šangom i sada se dobro osjećam - zaključio je Vraneš, uz najavu da danas protiv Zagreba također treba ići na pobjedu.



Igra poput one u prvoj četvrtini na Višnjiku dugo nije viđena. Svaka je momčad, naime, postigla čak po 30 poena u 10 minuta, što će reći da je realizirala većinu napada. Zadar je odlično otvorio i već u drugoj minuti, preko osovine Vladović - Marinković, poveo 9:1. Simeunović je na početku sam držao Megu i približio je na 15:12. Kasnije su mu se priključili Čančar i Tejić, ali su Mazalin, Brzoja i Ramljak održavali zadarsku prednost. Odličnu dionicu u oba smjera odradio je Ivan Vraneš, no Mega je bila šuterski raspoloženija (pet trica u prvoj dionici) i tako je držala priključak.



Na otvaranju druge četvrtine gosti su poveli 30:32, a domaći su odgovorili novim bljeskom. Marinković i Vraneš su dominirali u reketu, Vladović je pogodio svoju (i momčadsku) drugu tricu i u 16. minuti na semaforu je zasvijetlila dvocifrena razlika, 43:32. Onda je, međutim, jedan detalj preokrenuo situaciju. Sudac Damir Javor dosudio je prekršaj Ivanu Ramljaku, koji je preburno reagirao na njegovu odluku pa je zaradio i tehničku, te izišao iz igre s četiri prekršaja. Tejić i Milisavljević vratili su svoje u igru, a kada je svoje prve poene ubacio i Zagorac, rezultat je ponovno izjednačen. Mega je u nekoliko navrata visokim pritiskom posve izbezumila Zadrane i povela 46:50, što će reći da je u četiri minute napravila seriju 18-3. Na veliki odmor otišlo se zakucavanjem Vraneša za 48:50.

Egal do kraja

U trećoj četvrtini dugo se igralo koš na koš pa je tako razlika čak 13 puta varirala između jednog i tri poena prednosti za Megu. Sve dok Mazalin i Ramljak nisu vezali bacanja za 65:64, na što je odmah stigao odgovor Zagorca (trica) i Tejića za 65:69. Malo kasnije Zadar je opet uspio vezati četiri brza poena, ovaj put iz igre (Brzoja - Ramljak), a u posljednjih deset minuta igre ušlo se pri rezultatu 71:72. Zagorac je donio gostima +3 na otvaranju četvrte četvrtine, no uslijedila je zadarska serija 8-0 (Marinković, Brzoja, Ramljak 4) za 79:74. K tomu, indisponirani Ognjen Jaramaz, inače motor igre Mege, izišao je s terena s pet prekršaja bez postignutog poena. Goste su zato držali Zagorac (trica) i Tejić pa je pet minuta prije kraja rezultat bio izjednačen, 79:79. Marinković (2-4 bacanja) i Vraneš poentirali su za 83:79, ali je Čančar teškom tricom s istekom vremena držao Megu na životu. Vraneš je, međutim, bio nezaustavljiv. S nova četiri poena održavao je +3, 87:84. Na drugoj strani je, pak, odgovornost preuzeo Zagorac i u posljednju minutu ušlo se pri rezultatu 87:86, nakon čega je uslijedila već opisana završnica.