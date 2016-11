Odgovorno gospodarenje otpadom povećat će račune Čistoće

Foto: Vedran SITNICA

Zajednička fotografija i čvrst stisak ruke nakon svečanog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, označio je stvarni početak realizacije ovog projekta vrijednog preko 377 milijuna kuna. Jučer poslijepodne u zadarskom Domu županije potpisali su ga Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike, Ljubomir Majdandžić, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Dino Perović, direktor tvrtke Eko d.o.o. Zadar.

- Potpisivanje ovog Ugovora označava početak i novih gospodarskih aktivnosti te otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje ljudi. Tu je i još jedan vrlo važan segment, a to su sortirnice koje bi do 2020. godine trebale jamčiti 50 posto recikliranja, iako iz Europske komisije posljednje vrijeme dolaze još snažnije poruke da bi to trebalo biti i do čak 70 posto. Rok izgradnje su 33 mjeseca, a do tada bi u gradu trebala biti i jedna sortirnica do konačnog rješenja i stvaranja sveoubuhvatnog sustava - rekao je jučer prilikom potpisivanja ovog vrijednog i za Zadar i Zadarsku županiju važnog i vrijednog Ugovora, resorni ministar Slaven Dobrović.

Svoje zadovoljstvo nije krio ni Dino Perović, direktor zadarske tvrtke Eko d.o.o. koji je rekao kako je potpisivanjem ovog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zatvorena financijska konstrukcija uspostave i definitivne realizacije Projekta Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

- Financijska konstrukcija sastoji se od tri dijela i to od EU dijela, nacionalnog i lokalnog udjela. Završena je, dakle, pripremna faza uspostave izgradnje CGO-a koja datira još od davne 2006. godine kada smo počeli raditi Studiju utjecaja na okoliš Centra i kreće se u provedbenu fazu uspostave CGO-a. Centar će biti sastavni dio cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije. Do 2020. godine moramo postići 50 posto odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada, jer postoji opasnost da Centar bude nedovoljnog kapaciteta. Nastojat ćemo zajedničkim snagama, mi i Čistoća, postići zahtjevne zadane ciljeve u što kraćem roku na dobrobit svih korisnika naših usluga - naglasio je Dino Perović te, odgovarajući na novinarsko pitanje što će to značiti za građane i hoće li doći do povećanja cijena usluga, odgovorio kako vjerojatno - hoće.

Kao domaćin, zadarski župan Stipe Zrilić podsjetio je kako ovaj projekt postoji još od 2006., a sada je 38,5 milijuna kuna osigurala Županija te gradovi i općine dok je zamjenik gradonačelnika Zadra Zvonimir Vrančić naglasio kako je Grad proteklih godina realizirao veći broj projekata za gospodarenje otpadom.