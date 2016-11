Pjesme o djeci rasplakale zadarsku publiku

Foto: Vedran SITNICA

Potresno i emotivno bilo je sinoć u Kazalištu lutaka Zadar tijekom odigravanja glazbeno scenske predstave "Bitka za Vukovar - kako smo branili grad i Hrvatsku", u organizaciji HVIDR-e Zadar i URV 84. GBO Termiti Zadar.

Na videozidu su se izmjenjivale ne samo potresne, već i šokantne fotografije i videoisječci stradanja vukovarskih stanovnika i branitelja tijekom borbe za grad. Na pozornici su bile upaljene svijeće, pjevalo se, recitiralo, jednom riječju prisjećalo svih onih koji su dali svoje živote za domovinu. I onih s puškom u ruci, kao i svih ostalih: mladih, starih, nemoćnih..., posebice djece, mališana koji su, kako je to izvrsno opisao jedan od pjesnika, čije su se pjesme čitale, još samo koji mjesec prije igrala dječje nesputana i radosna po vukovarskim livadama, ni ne sluteći što im se sprema. Sjetno no dostojanstveno sudionici predstave odali su počast gradu heroju, praćeni često i suznim pogledima do kraja ispunjenog gledališta Kazališta lutaka Zadar.

Nastupali su i KUD-ovi "Radovin" i "Privlaka", kao i mješovita klapa "Koporan" Poličnik, a događanje je uključivalo i predstavljanje dvije knjige: " '58' HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca" Damira Markuša i "Bitka za Vukovar" Damira Plavšića. Okupljeni su bili u prilici pogledati i ratne fotografije dragovoljaca HOS-a, necenzuriranu, ogoljenu istinu o ratnim strahotama, koje nikada ne smiju biti zaboravljene.