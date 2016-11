REAGIRANJE Kutija nije počinio bilo kakve nezakonite radnje

Uvažavajući u svakom pogledu potrebu i pravo gospodina Branka Kutije na demanti (iako ne znam zašto je to potrebno činiti preko odvjetnika), smatram potrebnim kao glavni urednik istaknuti nekoliko činjenica, a u cilju razjašnjenja okolnosti. Naime, nikada nam nije bila namjera "nasrnuti na čast i ugled gospodina Kutije". Naprotiv, novinarka je dobila izričite upute da temi pristupi na način predviđen pravilima novinarske struke (audiatur et altera pars!), konkretno da upravo i od gospodina Kutije zatraži mišljenje i komentar u vezi s temom. Nažalost, dogodilo se da je e-mail novinarke gospodinu Kutiji završio kao 'spam' poruka. U uvjerenju da je gospodin Kutija dobio e-mail koji mu je poslan 3. studenoga, a koji nažalost nije prošao, čekali smo s objavljivanjem teme pet dana, upravo iz razloga što smo htjeli čuti i objaviti argumente i stav gospodina Kutije. Ne dobivši odgovor, objavili smo tekst, očito u krivom uvjerenju da se gospodin Kutija ne želi iz određenih razloga (a i to bi bilo njegovo pravo) očitovati na navode naših sugovornika iz obrađene teme. To je, dakle, jedini razlog zbog kojega je došlo do ovog nesporazuma, a naša je namjera od prvoga trenutka bila ne da "nasrćemo na čast i ugled" gospodina Kutije, niti da "obmanjujemo javnost". Upravo obrnuto, od prvoga trenutka smo htjeli da nam gospodin Kutija iznese svoje argumente, ali nažalost iz opisanog razloga smo i sami sebe doveli u ovu situaciju, a zbog čega mu se, dakako, ispričavamo. Naravno, željeli bismo i htjeli da gospodin Kutija iznese sve podatke, argumente i činjenice u sklopu teme o kojoj smo objavili spomenuti članak. Za to nikada nije kasno i Zadarski list mu je u tom smislu na raspolaganju, upravo radi cjelovite predodžbe i pune istine o tematiziranom problemu. Šenol Selimović