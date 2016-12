Betonirana šetnica u Miškovićima "čeka" svog vlasnika

Foto: Zvonko KUCELIN

O betoniranju uvale Mlinarice u naselju Miškovići pisali smo prije 15-ak dana, a zbog čega smo i zatražili očitovanje nadležnih inspekcija, hidrograđevinske i građevinske, jer se radilo o gradnji na pomorskom dobru. Nekada prirodno kamenita obala s uvalom, gdje su se kupali mještani, danas je betonirana šetnica uz koju se nalaze i dva betonirana mula za privez brodica.

Očitovanje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture smo dobili nakon što je u više navrata na gradilište izašao hidrograđevinski inspektor, te je utvrđeno kako je protiv "okrivljenika podnijet optužni prijedlog od strane Lučke kapetanije", dok je situacija s građevinskom inspekcijom nešto drugačija.

- Da bi građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju potrebno je utvrditi tko je investitor predmetne šetnice. Zatraženo je očitovanje od više osoba za koje se sumnjalo da su investitori, no taj postupak još traje, jer se do sada nitko nije očitovao kao investitor, odgovorila nam je na upit Željka Perić, glasnogovornica u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, i to nakon što je još prije mjesec dana građevinski inspektor Područne jedinice u Zadru - Odjel Zadarske županije izašao na teren.

Kada smo sredinom prošlog mjeseca bili u Miškovićima, uz gradilište omeđeno betonskom ogradom s ceste na tabli je stajalo kako je naručitelj posla Šime Mišković, otac predsjednika NK Rijeke Damira Miškovića, dok je izvođač zagrebačka tvrtka Teh-gradnja, a rješenje o uvjetima građenja je izdao Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava u Pagu 27. kolovoza 2012. godine.

U odgovoru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture je još navedeno kako je "usprkos zabrani gradnje na tom dijelu obale, a koja je izvedena bez ikakvih potrebnih odobrenja, te također i zbog priključenja dijela pomorskog dobra privatnoj parceli koja se nalazi iznad obale, ista je vlasništvu okrivljenika". Dok je jedno ministarstvo utvrdilo tko je devastirao pomorsko dobro i to unatoč zabrani, drugo niti mjesec dana od izlaska na teren još ne zna tko je investitor gradnje betonske šetnice, pa se postavlja i jedno logično pitanje - ima li uopće koordinacije među hrvatskim ministarstvima ili se svatko od njih vodi onom našom poznatom - to nije moj posao.