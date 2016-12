Hoćemo li od velike buke čuti Isusov zov?

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić uputio je čestitku u povodu nadolazećeg blagdana Božića.

"Već se bliži vrijeme blago, kad će izići sunce drago, svanut svemu svijetu spas". Radosna smo srca i budna duha pjevali smo na zornicama prošlih dana ovu adventsku pjesmu u iščekivanju božićnih blagdana. O tom otajstvenom događaju sve je rečeno one svete noći kad je na zemlju sišla svjetlost velika. A u djetetu Isusu dogodio se Božji dar ljudima, vremenima i svim narodima. Bog je, dakle, osobno "radi nas ljudi i radi našeg spasenja" sišao s nebesa i združio se s čovjekom, zauvijek. Na taj povijesni događaj vizualno nas podsjećaju borovi, jelke i jaslice koje smo postavljali po našim domovima i crkvama.

Isus se u nama mora opet roditi

No, ako se Krist nanovo ne rodi u našim dušama, u narodu i u obiteljima, njegovo povijesno rođenje u Betlehemu ostat će događaj koji se samo pamti i prepričava. Isus nije došao da se o njemu priča i pripovijeda, već da se iznova u nama rodi i sve nas preporodi. I kad motrimo dijete Isusa u jaslicama, razmišljamo o čudesnom otajstvu Božjeg silaska na ovu zemlju. Očima vjere naslućujemo u malom djetetu nedokučiva tajnu Božjega promisla koja budi u nama čežnju za nebeskim dobrima. U Isusovom rođenju ostvarilo se ono što su proroci davno navijestili, a brojna pokoljenja s nestrpljenjem čekala. I dočekali radosni dan kad se u Betlehemu rodio Kralj neba i zemlje. I sve je rečeno u tom događaju kada je na zemlju sišao Očev dar zemlji, ljudima, svim vremenima i svim narodima.

Poštovani gledatelji i slušatelji, braćo i sestre u Kristu! I ove godine pjevat ćemo u crkvama i po našim domovima drage nam božićne pjesme i razmišljati o neobičnom povijesnom i otajstvenom događaju. Isus, koji se davno utjelovio, želi nam se iznova pridružiti. Želi nas pohoditi i blagosloviti u našim domovima i priključiti se našem obiteljskom zajedništvu. On i ove godine poput tihog lahora hoda ulicama naših gradova i sela. Zove nas i traži. Kuca na vrata naših srdaca i domova. I nosi darove blagoslova i mira. Hoćemo li ga moći čuti od velike buke koja vlada u nama i oko nas. Hoćemo li čuti nebesku pjesmu radosti kojom anđeli veličaju i slave Boga i objavljuju mir ljudima na zemlji?! Razdoblje adventa pogodno je vrijeme pripraviti sebe i svoje kako Isusa primiti i ugostiti u našoj sredini. To je ujedno prikladan trenutak zamoliti ga neka se i ove godine navrati kako bi čuo naš molitveni vapaj i osjetio da je on, doista, mir i čežnja duše naše.

Borba za dostojanstvo

Čestit Božić svećenicima i Bogu posvećenim osobama; predstavnicima građanske vlasti; kulturnim i javnim djelatnicima; članovima hrvatske vojske i policije; obrtnicima i ratarima; našim pomorcima i vjernicima koji žive i rade diljem svijeta; kršćanima koji po julijanskom kalendaru za 13 dana slave Kristovo rođenje; profesorima, znanstvenicima, učiteljima, odgojiteljima i bolničkom osoblju; djelatnicima obavijesnih sredstava; našim braniteljima, starcima i bolesnicima; posebice svim djelatnicima-laicima po našim župama, kao i svima koji se zdušno bore za dostojanstvo čovjeka i obitelji, za slavu Božju i za čast Crkve njegove.

Čestit Božić i mirom Božjim blagoslovljenu Novu 2017. Godinu u kojoj neka Novorođeni obdari sve svojim darovima radosti, blagoslova i mira!

Vaš nadbiskup Želimir