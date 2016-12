Ukazano na fenomen generacijskih socijalnih slučajeva

Zadarski nadbiskup Želimir Puljić pohodio je zadarski Caritas. Susreo je beskućnike prenoćišta sv. Vinko Paulski kojih je trenutno jedanaest i roditelje poginulih hrvatskih branitelja u Pučkoj kuhinji s kojima je objedovao.

O ovogodišnjem radu Caritasa informiran je na susretu s djelatnicima, ravnateljem mr. don Ivicom Jurišićem, zamjenicom Mirjanom Tadić i ostalima.

Skrb o 1.500 obitelji

Zadarski Caritas raznim socijalnim programima mjesečno skrbi o tisuću i pol obitelJi iz cijele Zadarske nadbiskupije. Priznanje Caritasovom radu je podatak da je među trinaest prihvaćenih prijavitelja iz cijele Hrvatske čiji je program prihvatio financirati Fond europske pomoći za najpotrebnije. Dodijelio je zadarskom Caritasu 3.280.000 kn za projekte razne socijalne pomoći. Iz Hrvatske su brojni aplicirali za ta sredstva, no dobilo ih je trinaest, među njima i zadarski Caritas za svoje programe: tristo dnevnih korisnika Pučke kuhinje u Zadru, dvjesto obitelji prima pakete u socijalnoj samoposluzi, ta će se sredstva uložiti i za potrebe Pro vite, poput pelena za djecu, bezreceptne lijekove, za opremu kućanstava, kupnju školskih knjiga i pribora.

- Natjecat ćemo se i sljedeće godine, to će biti veliko olakšanje za naše korisnike. Želja nam je pomagati mlade iz socijalnog sustava i pomoći ljude koji su u radnom odnosu, ali im je plaća nedostatna za funkcioniranje, a nemaju uvjete za primanje državne pomoći. Prioritet Caritasa su i obitelji s više djece koje imaju mala primanja i obitelji koje se trude, rade, a ne primaju redovito plaće, istaknula je Tadić.

Neki sveukupno od države imaju socijalna primanja koja i premašuju iznos plaće blagajnice u trgovinskom centru od 2.800 kn. Ako je netko zadovoljen u osnovnim uvjetima, npr. ima socijalni stan, Caritas mu daje mjesečne pakete pomoći u hrani i ostalim artiklima. Nedostatak je sustava na razini države koji pogoduje da se korisnici socijalne pomoći gomilaju i višegeneracijski, skoro su uvijek iste osobe u sustavu skrbi. Stvaraju se generacijski socijalni slučajevi te i zadarski Caritas niz godina pomaže iste, i djecu roditelja koji su nekad primali pomoć. Skoro se javljaju i njihovi unuci. Ima i dobrih primjera da se neki zapošljavaju i ne primaju više pomoć. Važno je stvarati programe koji razvijaju radne sposobnosti korisnika.

Ovisnici, rastave, djeca s teškoćama

U prostoru Caritasa djeluju i službe komuna Cenacolo i Zajednice Ivan XXIII. Roditelji i mladi tu dolaze tjedno na razgovor za ulazak djece u komune, na kolokvije za pripremu. Tu su i susreti roditelja za maloljetnike, za djecu, osmoškolce koji eksperimentiraju s drogama. U Caritasu se za njih održi šestomjesečni program. Za razliku od Cenacola, u Zajednicu Ivan XXIII. primaju i one koji uzimaju lijekove.

- Prije su bili heroinski ovisnici, a sad je izmiješano više supstanci. Marihuana sad utječe na mozak lošije i s većom ugrozom nego prije, što kažu i roditelji. Teže je otkrivati sintetičke droge, puno su razornije. Utječu na emocije, uzrokuju tjeskobna stanja, depresije, pa se to može pripisati i nečem drugome, a ne drogi, rekao je Mladen Klanac iz Obiteljskog savjetovališta. Upozoreno je na velik broj rastava i stvaranje ambijenta da se olako rastavlja.

U Caritasu treću godinu djeluje i program rane intervencije za djecu s poteškoćama u komunikaciji do treće godine života. Samo od 1. rujna do 1. prosinca ove godine na terapiju se prijavilo više od 70 djece/obitelji koji dolaze po pomoć. God. 2014. pomoglo se 119 obitelji, a 2015. g. više od dvjesto obitelji. Ivana Šunjić i Marina Grbić, specijalistkinje rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji i Lucija Božajić Golem i Nikolina Jezernik, magistre logopedije, svaki dan u Caritasu od 8 do 20 sati za roditelje besplatno rade s djecom i roditeljima, svakim slučajem do sat vremena. Terapijski program s jednom obitelji traje oko godinu dana, jedanput do dva puta tjedno i daje rezultate. Taj je program značajan jer u zadarskoj bolnici i ustanovama županije nije osigurana fizio-terapeutska pomoć za djecu u najranijoj životnoj fazi, do treće godine života. Po pomoć u Caritas dolaze djeca s Downovim sindromom, neurorizična djeca, ranije rođena djeca, djeca s jezično govornim poteškoćama. Specijalistica Šunjić, djelatnica u tom programu, upozorila je da je prije bio omjer 1:1000 djece s komunikacijskim teškoćama, a sad je taj omjer 1:68.