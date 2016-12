Večeras nogometni spektakl na Mocirama

U Mocirama nas večeras s početkom u 19.30 sati očekuje pravi nogometni spektakl. U sklopu Futsal čarolije snage će odmjeriti momčad Nogometnog kluba Zadar i izabrani sastav zadarskih internacionalaca i bivših igrača.

Organizatori ovoga povijesnog malonogometnog okršaja su Tomo Gluić i Dragan Župan, na čiji su se poziv svi rado odazvali, posebno iz razloga što će sav prihod od ulaznica ići u humanitarne svrhe, Osnovnoj školi Voštarnica. Gledatelji će moći uživati u majstorijama hrvatskih reprezentativaca Danijela Subašića i Šime Vrsaljka, legendarnog Dade Prše, zatim Dragana Blatnjaka, Tomislava Rogića, Vedrana Ješe, Dominika Livakovića, Jurice i Marijana Buljata, Krševana Santinija, Ivana Ćurjurića i mnogih drugih, a moguć je i nastup još dviju velikih nogometnih zvijezda Ivana Santinija i Stipe Perice.

Bit će to večer za pamćenje i ne treba sumnjati da će Mocire biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Uostalom, tko bi mogao propustiti vidjeti toliko velikih nogometnih zvijezda, i k tome Zadrana, na jednome mjestu. Kako smo doznali od Marka Šimurine, organizatora Futsal Čarolije u sklopu koje se i održava ova spektakularna utakmica, karte će se prodavati po popularnoj cijeni od 20 kuna. To i nije puno, pogotovo kada se zna da ta sredstva idu u humanirarne svrhe.

U momčadi internacionalaca bit će četiri vratara, Tomislav Rogić, Danijel Subašić, Krševan Santini i Dominik Livaković. Jedan od njih, Tumba, sigurno će igrati u polju.

- Razlog je jednostavan, previše volim igrati u polju da bih ovoga puta između ovako kvalitetnih vratara koji igraju Ligu prvaka, ja stao na vrata svoje momčadi.

Momčad Zadra bit će na velikim mukama, pa tko će zabiti gol ekipi s četiri vratara?

- Ako bude trebalo sva četvorica ćemo stati zajedno na vrata, pa neka nam zabiju gol ako mogu - u šaljivom tonu će Rogić.