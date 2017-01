Barać: Dokazat ću da su prijave protiv mene neutemeljene

Foto: A. SITNICA

Nakon poništenja natječaja za izbor ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije zbog proceduralne pogreške, ministar poljoprivrede ponovno je iskazao povjerenje doc. dr. sc. Zdravku Baraću, imenovavši ga vršiteljem dužnosti ravnatelja HPA. U međuvremenu je raspisan i natječaj za novog ravnatelja ove Vladine agencije, a o tome hoće li se ponovno kandidirati, te prijavama Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Barač za naš list kaže:

- Ministar Tolušić ima vrlo jasnu viziju doprinosa Hrvatske poljoprivredne agencije hrvatskoj poljoprivredi i stočarskom sektoru. Ministar je prepoznao prijedlog programa i plana razvoja Agencije koji sam priložio u prethodnom natječaju. Zahvaljujem ministru na ukazanom povjerenju.

Zbog čega je došlo do poništenja natječaja?

- Ministarstvo poljoprivrede je javnosti u odgovoru za medije objavilo da je natječaj proveden transparentno i po zakonu, a zbog određene proceduralne pogreške, i to nakon provedenog natječaja, donesena je odluka da se natječaj poništi. Naime, odluka Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja stupila je na snagu prije negoli me Vlada RH razriješila s mjesta predsjednika Upravnog vijeća. Upravo radi transparentnosti i da bi se izbjegle bilo kakve sumnje u zakonitost cijelog postupka, Upravno vijeće HPA donijelo u tom trenutku jedinu ispravnu odluku, poništenje natječaja.

Hoćete li se javiti na novi natječaj?

- Hoću. Smatram da posjedujem sve potrebne kompetencije za ponovno vođenje Agencije u kojoj sam proveo gotovo 20 godina na različitim radnim mjestima, a od toga 5,5 godina kao ravnatelj ili v. d. ravnatelja. Naravno, konačan sud o tome je na ministru poljoprivrede i Upravnom vijeću HPA. Moj glavni cilj je, ukoliko budem izabran za ravnatelja, Agenciju transformirati u funkcionalan i učinkovit servis našim poljoprivrednicima, naročito u stočarskom sektoru. To namjeravam ostvariti uspostavom reda unutar same Agencije, postavljanjem visoke granice stručnosti i napredovanja temeljem rezultata rada i radnog učinka za svakog djelatnika. Konačni cilj je Hrvatsku poljoprivrednu agenciju učiniti istinskim, učinkovitim i suvremenim servisom koji odgovara zahtjevima i potrebama hrvatskih stočarskih proizvođača. O tome kako doći do ostvarenja toga cilja, priložit ću i na ovom natječaju vrlo iscrpan i opširan program.

Spočitava Vam se loš nalaz revizije iz 2014. godine u kojem se spominje nejasan način nabave mljekomjera?

- Da, to je posebno zanimljiva situacija. Nalaz revizije je javan, objavljen na internetskoj stranici Državnog ureda za reviziju, javno dostupan već gotovo dvije godine i iz njega je razvidna činjenica da je za poslovanje Agencije u 2014. godini revizija iskazala uvjetno mišljenje. Dakle, ne negativno, već uvjetno. Također, činjenica je i da među razlozima za iskazivanje uvjetnog mišljenja revizija uopće ne navodi eventualne nepravilnosti po pitanju provedene javne nabave. Mišljenja sam da je nabava ručnih mjerača mlijeka provedena sukladno zakonu o javnoj nabavi. To se vrlo lako da provjeriti i tome u prilog mogu posvjedočiti svi oni koji su u Agenciji proveli ovaj postupak nabave. Međutim, uoči imenovanja i odlučivanja o izboru na funkcije za koje sam se kandidirao u posljednjih godinu dana, anonimnim dojavama medijima usmjerava se pozornost na spomenuti revizijski izvještaj, koji je, ponavljam, već gotovo dvije godine javno dostupan, a temeljem kojih se onda u pojedinim medijima pojavljuju tendenciozni naslovi poput onog „pao na reviziji", „negativni nalaz revizije" i slično. Oglušio sam se na takve klevete, nisam reagirao, ne pridajući tome veći značaj, što se očito pokazalo pogrešnim. Danas sam spreman koristiti sve pravne mehanizme kako bih se zaštitio od ovakvih konstrukcija, podmetanja i laži.

Pisalo se da protiv Vas postoje anonimne prijave Povjerenstvu ta odlučivanje o sukobu interesa. Tko po Vama stoji iza tih prijava?

- Prije svega, čvrsto vjerujem da ću na Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa dokazati da nikakvog sukoba interesa u mojim postupanjima nije bilo, te da su takve prijave neutemeljene. Na žalost, anonimne prijave ovakvog tipa se i koriste da bi se bez ikakvih posljedica prozivalo nekog bez stvarnih argumenata. O autorima anonimki mogu samo pretpostavljati, a u razloge ne sumnjam niti malo. Razlozi leže u činjenici da je nekima jako stalo zadržati trenutačno stanje u HPA, koje na žalost nije ni najmanje dobro. Kao predsjednik Upravnog vijeća HPA tijekom sedam mjeseci koliko sam obnašao tu dužnost, a naročito u ovih posljednjih mjesec dana od kako ponovo radim u HPA, utvrdio sam da je danas HPA daleko od onoga što bi trebala biti. Agencija je u ovom trenutku devastirana, i stručno i organizacijski i kadrovski, a o nepravilnostima u poslovanju, od kojih sam neke na vrijeme zaustavio putem Upravnog vijeća, a neke koje su se već dogodile i koje sam uočio u posljednjih mjesec dana, svakako će još biti riječi. Kada tome pridodate činjenicu da je dosadašnje rukovodstvo propustilo provesti dobar dio naloga državne revizije, javnost može i sama prosuditi kome je tako jako stalo da se ne vratim mjesto ravnatelja.