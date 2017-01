Tricama obranile Višnjik

Foto: Marin GOSPIĆ

Silno puno energije potrošile su Zadranke u želji za upisivanjem osme pobjede u sezoni. Na kraju im je to protiv Podravca i uspjelo. Istina, daleko teže od očekivanog, no ekipa iz Virja sedmi je klub koji je ove sezone Višnjik napustio pognute glave. Pobjeda je i jedino što će „bijelo-plave" pamtiti iz dvoboja u kojem su dugo bile u zaostatku, potom povele plus šest, a onda ponovno sve zakomplicirale. Ključnim se pokazao vanjski šut, točnije osam trica od kojih je pola pogodila razigrana Ivana Dujić. Bilo je to jedino rješenje u situaciji u kojoj Zadar nije imao unutarnju igru, a zvrkovi iz Virja, kako ih je Lara Nikpalj opisala u najavi utakmice, su doista bile prave male zujalice čiji intenzitet igre u obrani nije padao svih 40 minuta. Vukle su gošće i kontre, za razliku od statičnih Zadranki koje nisu ponudile igru koja ih je krasila u prvom dijelu lige. Priznala je to nakon utakmice i trenerica Marija Mazija.

- Pripremale smo se za ovu utakmicu, točno smo znali što nas čeka, ali očito nisam dobro pripremila ekipu. Kao i u Splitu u prošlom kolu igrali smo sami protiv sebe - rekla je Mazija koja je stalno mijenjala petorku na parketu, pa i onda kada se Zadar sasvim vratio u utakmicu i preuzeo vodstvo.

- Morala sam mijenjati jer smo tražili najbolji odgovor na vrlo čvrstu igru protivnica, na što nismo navikle. S druge strane, kao da smo prestale vjerovati u snage naše obrane koja nam je bila forte u prvom dijelu sezone. Kada se to poklopi s igrom protivnica koje nam očito ne odgovaraju, egal utakmica nije iznenađenje.

Od prve minute bilo je jasno da će Zadranke morati „gristi parket" žele li do pobjede. Podravac je stalno vodio, a početkom druge četvrtine bilo je 11:25. Zadar se s četiri trice u drugoj četvrtini do poluvremena nekako dovukao do minus šest (32:38). U 32. minuti bilo je 49:57 kada Zadar serijom 14:0 odlazi na 63:57, a prethodno je kod 58:57 upisano i prvo vodstvo na utakmici. Sve je upućivalo na konačan pad Podravca koji se ipak nije dogodio. Zaredale su pogreške u napadu Mazijinih igračica, potom i vrlo loša selekcija prekršaja koja je brzo gurnula Zadar u bonus pa se Podravac preko slobodnih bacanja vratio u utakmicu (63:63, 36. minuta). Važnu tricu potom pogađa Jelenković, Dujić je precizna na bacanjima (68:63) da bi Hrastić uzvratila tricom za 68:66. Precizne su potom Jelenković i Dijana Bukovčan, a pola minute prije kraja i Nikpalj za 72:68. Dijana Bukovčan pogađa oba bacanja, a Sikirić jedno i osam sekundi prije kraja je 73:70. U preostalom vremenu Zadar se obranio i sačuvao dva boda.

- Kada bismo i napravili jednu dobru stvar dogodile bi nam se dvije vezane pogreške. Ipak, i u takvim okolnostima koje nam nisu išle na ruku izvukle smo vrlo važnu pobjedu na kojoj čestitam igračicama.