Turistički i ptičji raj

Foto: Velimir BRKIĆ

Kako bi privukli što veći broj posjetitelja u Park prirode Vransko jezero, u toj su ustanovi pokrenuli niz projekata od kojih je najznačajniji "Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero", vrijedan oko 30 milijuna kuna.

Kako doznajemo od Danijela Katičina, ravnatelja Parka prirode i voditelja projekta, tim bi se sredstvima uredila infrastruktura Parka s ciljem povećanja privlačnosti posjetiteljima.

Atlas krajobraza

- Projekt smo 2. studenog 2016. kandidirali za bespovratna sredstva do maksimalno 85 posto prihvatljivih izdataka na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dostavu prijedloga projekata koji za cilj imaju doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj - regionalnoj razini, a što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostavu boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja, kazao je Katičin dodajući kako javni natječaj nosi naziv "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode" te je dio operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

- Najvažniji dio projekta je uređenje infrastrukture, odnosno uređenje Info centra Biograd n/M, lučice Crkvine uz stvaranje tehničkih preduvjeta za njeno funkcioniranje, uređenje dijela biciklističkih staza eko asfaltom, uređenje postojeće pješačke staze Modravice, nabava eko blokova i fotonaponskih sustava, nabava i postavljanje adrenalinskog parka, nabava vozila i plovila za prijevoz posjetitelja, odnosno električnog vlaka i solarnog čamca, zatim nabava opreme za posjetitelje - električnih i MTB bicikala, kajaka, durbina, dalekozora i slično. U planu su i aktivnosti edukacije i interpretacije znamenitosti Parka i Ornitološkog rezervata što podrazumijeva edukaciju lokalnog stanovništva i zaposlenika Parka te stvaranje novih edukativnih programa za druge ciljane skupine, kaže Katičin dodajući kako je u planu i nabavka opreme za bolje praćenje broja posjetitelja, odnosno senzora za brojanje prolaznika, kamera i fiskalizacijskog sustava, a napominje i kako će svemu prethoditi izrada dokumentacije u sklopu koje i Atlasa krajobraza te Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima.

Partneri koji sudjeluju u ovom projektu su Grad Biograd n/M za aktivnost uređenja Info centra, Udruga Biom za aktivnost monitoringa utjecaja turističkih aktivnosti na ornitofaunu Vranskog jezera i aktivnost edukacije i interpretacije šireg područja Parka i Ornitološkog rezervata te Udruga LAG Laura za aktivnost edukacije lokalnog stanovništva.

Vrijednost projekta je 29.851.461,04 kuna, a trajanje je predviđeno do 31. prosinca 2021. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju očekuje se do travnja 2017. Bespovratna sredstva, u iznosu do maksimalno 85 posto prihvatljivih izdataka, dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj natječaj u iznosu od 380 milijuna kuna, odnosno oko 50 milijuna eura.

Električni brod i vlak vrijedni milijune

- Svaki od partnera, sukladno potpisanim sporazumima, odgovoran je za naznačeni iznos sredstava kojima će raspolagati u realizaciji svojih aktivnosti. Dodjelom bespovratnih sredstava iz ovog projekta, JUPP Vransko jezero pridonijelo bi prelijevanju učinaka na lokalno i regionalno gospodarstvo, a posebice u sektoru turizma, jer će se uz poboljšanje kvantitativnog aspekta turizma pridonijeti i boljoj edukaciji posjetitelja o vrijednostima prirodne baštine, zaključuje Katičin dodajući kako je uz Vransko jezero već uređena biciklistička staza duga 45 kilometara, ali da je potrebno urediti još 15 kilometara staze kako bi se zatvorio krug oko cijelog jezera i izbjegla opasnost za bicikliste koji sada u tom dijelu moraju izaći na magistralnu cestu. Katičin se pohvalio projektom uređenja pristaništa Bašinka vrijednog 1,3 milijuna kuna koji još mora proći tehnički pregled kako bi dobio uporabnu dozvolu. Do tog pristaništa posjetitelji bi dolazili brodom na električni pogon vrijednim oko tri milijuna kuna, a otuda bi ih do atraktivne lokacije vidikovac Kamenjak te potom prema predjelu Prosika vozio električni vlak čija je vrijednost oko 2,5 milijuna kuna.

- Lučica Crkvine je u fazi uređenja i stvaranja tehničkih preduvjeta za funkcioniranje i kad to sve bude završeno imat ćemo jednu zaokruženu cjelinu i kvalitetnu ponudu za naše posjetitelje. Želja nam je izgraditi zapornicu na kanalu Prosika, gdje smo 2012. godine imali veliki prodor mora u jezero i posljedično veliki pomor ribe, kaže Katičin, napominjući kako je taj projekt, za koji se godinu i pol pripremala dokumentacija, pred izdavanjem lokacijske dozvole. S ciljem još bolje zaštite i osvješćivanja javnosti za ovaj posebni hidrološki fenomen kao što je Vransko jezero, Katičin je najavio i znanstveno-stručni skup "Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj - Procesi, zaštita i valorizacija" i okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera, koji će se u svibnju 2017. održati u Biogradu.