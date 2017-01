Zaledilo se i tlo, čak su i kupusnjače desetkovane

Foto: Vedran SITNICA

Mi poljoprivrednici ovisimo o Božjoj volji i spremni smo na ovakve dane i ovakve štete. Baštica se nalazi na specifičnoj mikrolokaciji - ispod našeg dragog Velebita i kad nam bura zapuše i donese posolicu dosta kultura nastrada. Još jedan problem je i pjeskovito tlo. Naime, orkanski vjetar podigne pjesak, koji potom stuče ove niske povrtne kulture, pokazuje nam svoja polja Šime Žuža, vlasnik Obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva i uzgajivač brojnih povrtnih i voćnih kultura na području Baštice u Ravnim kotarima. On na desetak hektara zemlje uzgaja brojne povrtne kulture, vinovu lozu te voćke. Uzgaja povrće na otvorenim poljima i najbolje može posvjedočiti o silini bure i hladnoće.

Dolaskom na njegova polja zatekli smo ga dok je vadio mrkvu i pripremao se za prodaju na Seljačkoj tržnici. Mogli smo posvjedočiti prizoru koji nije baš pretjerano obećavao da će sezona biti dobra. Naime, nasadi blitve i salate su gotovo u potpunosti bili uništeni, a mlada kapulica jedva je sramežljivo provirivala iz zemlje. Žuža nam je pojasnio da će najvjerojatnije uspjeti spasiti jedan dio posađenog poriluka i mrkve, ali je i dosta povrća pretrpilo nepovratnu štetu.

- Bilo toliko hladno da su čak u kupusnjače, koje bi trebale biti otporne na hladnoću, desetkovane. Najniža temperatura nam je bila - 8 stupnjeva Celzijusovih tako da se zaledilo i tlo i to do dubine od deset centimetara. Nastradala velika količina povrća koja je posađena nad zemljom i pod zemljom, pojašnjava Žuža.

Pored kultura posađenih na otvorenom, Žuža je imao i jedan dio povrća u plasteniku. Međutim, orkanski zapusi bure pokidali su foliju i uništili gotovo sve što je bilo posađeno u njemu.

- Ne mogu reći da su bura, hladnoća i posolica sve uništili jer to nije zaista tako. Moramo pričekati par dana da malo otopli pa povrće "oživi". Naime, sada je još dosta toga smrznuto, ali nakon što povrće otkopamo, pa porežemo, vidjet ćemo što ćemo i koliko uspjeti spasiti, pojasnio je Žuža dodavši da je većina poljoprivrednika spremna na ovakve situacije i da će se sad već spremati na proljetnu proizvodnju. Naime, kako bi doskočio problemima oko eventualne štete nastale ledom ili vrućinom, odlučio je saditi tijekom cijele godine, tako da uvijek ima kultura koje uspijevaju i koje može prodati i "pokriti se".

Pored uzgoja povrća Žuža je jedan od većih i uspješnijih uzgajivača jabuka, bresaka i vinove loze. Međutim, na njima se vremenske nepogode nisu osjetile.

- Voćkama su niske temperature čak i dobro došle jer neke vrste traže sume negativnih temperatura nakon čega će biti bolja oplodnja cvjetnih pupova, pojasnio je Žuža, koji je inače po struci agronom.

I drugi vlasnici OPG-ova su nam ispričali sličnu priču. Iz OPG-a Matak iz Krneze koji povrće sadi u ražanačkom polju, rekli su nam kako su kupusnjače dobro podnijele led, a budući da još sade i periodično nemaju velike štete.

U OPG-u Miljanić iz Škabrnje zimi ne sade povrće, već čekaju proljetni ciklus. Međutim, kao i mnogi bave se još uzgojem maslina te voća.

- Sada je još rano za reći kakva će biti šteta, to ćemo moći procijeniti za desetak dana. Štete će zasigurno biti u maslinicima gdje nam je na nekoliko stabala jaka bura polomila deblje grane. Što se tiče voća, ono je trenutno u mirovanju pa ne možemo procijeniti. Za trešnje je gore kad u ožujku zaledi jer su one tada pustile već pupove, sada one miruju i led im ne bi trebao smetati. Za voće bi najveći problem mogla biti sol. Trebalo bi pasti dvije do tri velike kiše da dobro isperu sol tako, jer bi se sol mogla uvući u pup i taj pup će propasti, objasnio nam je Željko Miljanić iz OPG-a Miljanić.

I on je čuo kako je brojnim poljoprivrednicima bura uništila plastenike, tako da će pored propale berbe imati problema i s popravkom opreme.