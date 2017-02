Buža u ponedjeljak u Zadru

U ponedjeljak, 27. veljače u HNK Zadar s početkom u 20 sati gostuje predstava Buža u izvedbi HNK Split, autora Živka Jeličića te u režiji Zorana Mužića, koja je s velikim uspjehom premijerno izvedena na 62. Splitskom ljetu. U predstavi igraju Joško Ševo, Trpimir Jurkić, Snježana Sinovčić Šiškov i Ksenija Prohaska.

U izvedbi pored glumačkih protagonista sudjeluje i glazbenica Jelena Galić koja svira i pjeva glazbene brojeve koje je za potrebe predstave skladao Mate Matišić. Autorski tim osim redatelja Zorana Mužića čine scenografkinja Dinka Jeričević, kostimografkinja Sara Lovrić Caparin te oblikovatelji svjetla i zvuka Srđan Barbarić i Tomislav Luetić.

Živko Jeličić, iznimno značajan splitski i hrvatski književnik druge polovice 20. stoljeća, Bužu je napisao isprva kao farsu, a potom i kao scenarij za TV film 1988. godine u maestralnoj režiji Vanče Kljakovića te vrhunskim glumačkim izvedbama Ivice Vidovića i Špire Guberine. Popularnost filmske Buže rezultirala je velikim strahopoštovanjem što je ujedno i razlog zbog kojeg se iznimno rijetko pojavljivala na kazališnim daskama.

Riječ je gorko-slatkoj priči o ljudskim karakterima, mediteranskom mentalitetu gdje susjed o susjedu zna više nego o samom sebi; o likovima koji se vole, mrze, podbadaju, potkupljuju, ali koji ne mogu jedni bez drugih. Oni su jači na riječima nego na djelima, pa njihove slabosti izazivaju zarazan smijeh, smijeh kojim i samima sebi želimo oprostiti slične mane...

Predstava je u dramskoj pretplati i u slobodnoj prodaji. Cijena ulaznica iznosi 60 kuna, a u prodaji su na blagajni HNK Zadar radnim danom od 11 do 13 te od 18 do 20 sati, subotom od 11 do 13 sati.