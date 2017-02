Eko karneval s maskama od recikliranog materijala

Kada se govori o održivom razvoju i ekologiji, upravo je vrtić mjesto gdje dijete živi i uči. Svako dijete uči svoja prava, odgovornosti i dužnosti. Ovu spoznaju o učenju djece predškolske dobi u vrtiću iskorištava se za stvaranje temeljnih znanja i usvajanja vrijednosti te ekološke osviještenosti djece, sve to u cilju izgrađivanja kvalitetnih osobnosti koje će ekološki promišljati i djelovati.

Vrijeme karnevala u biogradskom dječjem vrtiću poslužilo je kao inspiracija za učenje i zabavu sve na temu ekologije i recikliranja. Pod pokroviteljstvom gradske komunalne tvrtke Bošana i pomoći lokalne Udruge za zaštitu okoliša Hippocampus djeca su izražavala svoju kreativnost u izradi maski od recikliranog materijala. Iz mnoštva papira i kartona nastajale su maske svih boja i oblika, sve uz razgovor o važnosti očuvanja okoliša.

- Ministarstvo zaštite okoliša je donijelo Plan gospodarenja otpadom i u njemu stoji kako je intencija da se otpad, koji se stvara bilo u kućanstvu, bilo u poduzećima, razvrstava na mjestu nastanka kako bi se u daljnjoj proceduri mogao reciklirati. To je tzv. kružna ekonomija koja se odnosi na ono što smo do sad nazivali smećem prestaje biti otpad i postaje sirovina koja se još može koristiti. Učenje o tome najviše smisla ima kroz edukaciju djece od malih nogu kako bi usvojili odgovorno ponašanje prema otpadu. Poanta je razvrstavanje otpada u svom domu, ali da se takvo ponašanje i stimulira na sljedeći način: ako se prilaže više otpada koji se ne može reciklirati, onda se više plati, a ako se priloži manja količina - i cijena je manja. To nije jednostavno, očekivanja su velika a rokovi su kratki, ali od nekud se mora početi. Mi smo s tim programom u Biogradu započeli prije desetak godina, a ovo je samo još jedna u nizu akcija u tom smjeru- rekao je Nikša Kusijanović, voditelj Odjela čistoće iz Bošane.

Papirnati slonovi, ribice, svinjice, batmani i supermani djeci su na primjeren način ukazali kako se od naoko neupotrebljivog materijala mogu izraditi zabavne i korisne igračke i maske, te će ovogodišnji karneval u biogradskom vrtiću proći u znaku maski koje su djeca izradila prema svojoj inspiraciji, ali i svijesti kako čine nešto dobro za svoju okolinu.