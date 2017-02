HSS danas bira predsjednika zadarske organizacije

Gradska organizacija HSS-a na današnjoj će izbornoj skupštini izabrano novo rukovodstvo. Osim predsjednika, birat će se i sva stranačka tijela, kako bi se dovršila konsolidacija Gradskog odbora u kojemu je situacija narušena nakon suspenzije dosadašnjeg rukovodstva.

Lokalni HSS-ovci uvjereni su kako će stranku kvalitetno pripremiti do lokalnih izbora sređujući stanje i po podružnicama uzduž županije. Naime, nakon što je predsjednik stranke Krešimir Beljak suspendirao gradsko i županijsko rukovodstvo, članstvo se malo pasiviziralo, te povjerenika gradskog HSS-a Marijana Maroj čeka velik posao.

Uoči izborne skupštine on kaže kako je zadovoljan dosad odrađenim poslom, nakon kojega kreću u ozbiljne pripreme za izbore u svibnju. Maroja je zasad jedini kandidat za predsjednika zadarskog HSS-a, no to ne znači da neće biti drugih, s obzirom da se kandidati mogu prijaviti do početka skupštine danas popodne. Uvjet im je samo dovoljan broj potpisa članova:

- Treba biti otvoren i reći da je situacija sada takva da se stranka praktički mora iznova organizirati. Najprije je bila raspuštena županijska, a onda i gradska organizacija, pa sada moramo poraditi na okupljanju članstva. No zadovoljan sam načinom na koji se sve odvija. Izborom gradskog rukovodstva odrađujemo glavni uvjet za pripreme za izbore i nastavljamo s radom. Sve više članova se aktivira, a vraćaju nam se i oni koji su bili skloni ljudima koje je Središnjica suspendirala - govori ovaj povjerenik, dodajući kako ih, zbog pasiviziranja članstva, čeka jako puno posla do lokalnih izbora.