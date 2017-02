Jedan pogodak i dvije nepoznanice

Kada je napokon Košarkaški klub Zadar odblokiran, odnosno kada mu je "skinuta" blokada FIBA-e, jasno je bilo da će za Zadar napokon nastupiti Slovenac Maj Kovačević, koji je trebao biti dio momčadi od početka sezone, čak je i odigrao Dogusov turnir, ali do početka 2017. to mu nije bilo dozvoljeno. No, iako su iz kluba najavljivali da Kovačević možda neće biti jedino "pojačanje" nakon deblokade kluba, dogodilo se svojevrsno iznenađenje kada je Zadar potpisao dva nova igrača, Nizozemca Yannicka Frankea i Bugarina Aleksandra Georgieva. Tako je momčad, tada Nevena Plantaka, danas Aramisa Naglića, dobila dodatna pojačanja na poziciji dva (može i tri) i četiri te se odjednom skupio velik broj igrača na, do tada, ne previše "debelom" rosteru.

Dojam

Danas, nakon mjesec i pol dana, zadarska košarkaška javnost već je stekla određeni dojam o strancima u zadarskom rosteru. Iako je kraj sezone daleko, i ima se zaista još mnogo utakmica odigrati, već sada se čini da su zadarski navijači najviše zavoljeli Maja Kovačevića. Slovenac koji je većinu svoje karijere igrao po slovenskim klubovima (Krka, Zlatorog, Geoplin Slovan), a uz to se okušao i u Slovačkoj (Bemaco, Rieker Komarno), u grčkoj drugoj ligi (Pagrati), a prije Zadra i u Širokom, stigao je u Zadar kao relativno nepoznat igrač, ali čini se da je njegovo dovođenje zapravo pun pogodak za ovu momčad Zadra. Naime, Kovačević se pokazao kao pojačanje već ovog ljeta i šteta je što nije mogao od početka sezone igrati za Zadar.

Šut i obrana

Prije svega radi se o vrlo kvalitetnom šuteru za tri poena, ali isto tako radi se o igraču koji može odigrati jako dobro i u defanzivnom dijelu. Znatno je bolji u individualnoj obrani, branjenju igrača u "pick&rollu", nešto slabiji u kolektivnoj defanzivi, ali svakako se ne radi o "kiks" igraču. Što se tiče napada, šut mu je glavna opcija, bilo tkz. "spoot up" (kada čeka loptu), ili kod istrčavanja iz bloka. Možda nije tip igrača, koji će stvoriti višak kroz izolacije ili "pick&roll", ali igrač je koji je Naglićevoj momčadi od velike koristi. A kako vrijeme prolazi, njegova igra bi trebala otići na još jednu razinu više. Realno, Kovačević ima kvalitetu da bude i jedan od najboljih strijelaca Zadra.

Stranci

Ostala dva igrača, oni "pravi stranci" Yannick Franke i Aleksandar Georgiev, za sada nisu pokazali mnogo. Mladi Nizozemac je u Nizozemskoj ligi pokazivao mnogo, ali s obzirom da se ne radi o Bog zna koliko kvalitetnom natjecanju, jasno je bilo da ga pravi izazovi očekuju kada napusti matičnu zemlju. Nije se dokazao u Grčkoj, nakon čega odlazi u Finsku pa stiže u Zadar. U teškom porazu od Mega Leksa, kada je Zadar bio razbijen, Franke je ostao fokusiran i zabio 14 koševa. Protiv Krke ga Plantak nije niti stavljao u igru, a protiv Igokee u deset minuta nije zabio ništa. No, u važnom dvoboju protiv Mornara je bio vrlo dobar zabivši deset koševa. U četiri utakmice domaćeg prvenstva, jedino je nešto pokazao u Splitu, gdje je postigao osam koševa uz 40 % šuta, dok protiv Zagreba nije igrao, protiv Šibenika bolje da nije igrao, a protiv slabog Kvarnera je zabio šest koševa, ali tu utakmicu ne treba uzimati zdravo za gotovo. Na završnici Kupa Krešimira Ćosića u dvije utakmice je zabio šest koševa, što znači da niti ti nastupi nisu vrijedni spomena.

Scouting

Franke je, gledajući tkz. "scouting report-e", u Nizozemskoj ligi mnogo igrao s loptom, stvarao višak kroz gotovo sve napadačke segmenta (izolacija, pick&roll, tranzicija), osim možda u post igri. No, velika je razlika između ozbiljnih i "divljih" liga i sigurno da na taj način ne može igrati, prije svega, u ABA ligi, gdje su obrane na znatno većem nivou. U Zadru još nije dokazao da će biti od koristi igrajući s loptom, ali kada ga krene šut, zna pogađati u nizu. Kroz karijeru nije imao visok postotak šuta za tri poena, a za sada je u Zadru pogodio pet od 15 šuteva, što je 33 posto, što je pak slabo za vanjskog igrača, iako je u utakmicama u kojima je bio "vruć" dokazao da zna pogađati. S obzirom da je Zadar potpisao trogodišnji ugovor s 21-godišnjim Nizozemcem, tek će se u budućnosti vidjeti jeli ovaj igrač dobra akvizicija za budućnost (a nadamo se i sadašnjost) ili će se ponovno struka Zadra prozivati za krive izbore.

Otežavajuća okolnost

Najmanje do sada je pokazao Aleksandar Yanev Georgiev, koji ima 27 godina i bugarski je reprezentativac. Čista je četvorka, koji može otvoriti reket, s obzirom, da u karijeri ima nešto više od 30 posto šuta za tricu (nije idealno, ali nije ni preloše za četvorku). No, Georgiev za sada se nije snašao. Otežavajuća okolnost je ta što mijenja Baraća, koji u igri provodi najviše minuta i koji ove sezone igra u dobroj formi i jedan je od najvažnijih igrača Zadra, a osim njega na četvorci Naglić ima i Vraneša, a lažnu četvorku može odigrati i Ivan Ramljak. Od Georgieva se očekivalo da da dodatni impuls unutarnjoj liniji Zadra, ali to se nikako ne uspijeva dogoditi. I ono malo vremena što je u igri, želi se dokazati, a s tim dođu i greške, a za sada ne treba niti analizirati što je napravio do sada, jer nije napravio apsolutno ništa.

Ipak, kao što je već spomenuto, sezona je duga, a najvažnije stvari će se dogoditi u narednom periodu pa će i Bugarin imati prilike i na treningu i na utakmicama dokazati Nagliću i zadarskoj publici da se ne radi o potpunom promašaju.