Rezidba 120 maslina 1500 kuna

Veljača jedini mjesec ženskog imena polako se primiče kraju. Veljača je vremenski opravdala svoje ime. Hladna i prevrtljiva nije dozvolila da se obave planirani poljoprivredni radovi. Veljača je počela s neprimjerno niskim temperaturama i poljodjelce vezala uz tople peći sprečavajući ih da prionu poslu.

Niske noćne temperature i primjereno tople tijekom dana uzrokovale su da je rezidba vinograda i voćnjaka u punom jeku.

Treba iskoristiti svaki trenutak. Kod breskve i marelice vrlo brzo će krenuti pupovi i do tada treba završiti s rezidbom. Uskoro će trebati obaviti zimsku zaštitu protiv bolesti i štetnika.

Domaći bajami u lošem stanju

Da zima polako, ali sigurno odlazi vidljivo je po bajamima koji su u punom cvatu. Naravno riječ je o našem autohtonom bajamu jer sortni bajami cvatu tek u drugoj polovici ožujka.

- Većina starih bajama je iskrčena i propala od zuba vremena, ali ima onih koji se još uvijek drže. Ne da se drže nego i rode, govori Petar iz Tinja kojeg smo susreli gdje vižita oplodnju bajama.

U Tinju kao i drugim ravnokotarskim selima gotovo u svakoj ogradi rastu bajami. Nažalost većina ih je u lošem stanju. Vape za obnovom, ali i takvi uvijek rode. Prošle godine su rekordno rodili, a što će biti ove godine rano je govoriti jer sada su u punoj cvatnji. Uskoro će oplodnja, a kakva će biti ovisiti će o vremenu. Obilate kiše ili jaka bura s niskim temperaturama sigurno im neće činiti dobro pojašnjava Petar.

Rezidba maslina na rod

Dnevne temperature bude vegetaciju i počinje kolanje sokova. Toga su svjesni maslinari koji započinju rezidbu na rod. Rezidba maslina se polako zahuktava što je vidljivo po brojnim hrpama odrezanih grana u velikom broju ravnokotarskih maslinika.

Rezidba maslina još uvijek je tajna za brojne maslinare. Dok se neki odlučuju za logiku bolje porezati ikako nego nikako većina svoje masline prepuštaju u ruke rezača s iskustvom.

-Bolje mi je platiti da mi masline poreže osoba koja se u to puti nego da upropastim nasad, govori Miro koji iz hobija ima nasad maslina od 120 stabala star deset godina.

Pa nije to neki maslinik iz hobija od toliko stabala? - pitam u čudu.

- Ma iz hobija je zbog toga jer mi to nije osnovni izvor egzistencije, pojašnjava Miro i žuri da rezačima odnese marendu.

Koliko te to košta pitamo Mira. Ima svakakvih rezača maslina. Stručnih i manje stručnih kao u svakom poslu. Cijene su također različite. Od onih koji od oka procjene veličinu masline pa ti reknu cijenu do onih koji rade po satu bez obzira na veličinu i starost stabla.

Rezači koji kod mene rade računaju po satu i smatram da je to najpoštenije. Nije jednako rezati mlade masline ili masline u punom rodu. Na onim starijim vremenski se gubi puno više vremena, a potrebno je koristiti i skale. Da završim moja dva rezača mogu za dva dana porezati i urediti 120 maslina i to me košta nekih 1500 kuna. Za taj posao nije previše govori Miro i odlazi s marendom u maslinik.

Dali možemo razgovarati s rezačima i napraviti fotografije? - bilo je posljednje pitanje Miru. To nikako jer znate kako je danas. Ljudi se boje neugodnosti.

Prsakanje na bazi bakra

Hladno i suho vrijeme nije pogodovalo razvoju paunova oka tijekom siječnja i veljače, koje redovito pričinjava štetu na sorti oblica koja je najzastupljenija na našem području. Zna to i Ljubomir iz Zemunika Gornjeg kojeg smo zatekli gdje obavlja prskanje maslina. Ljubomiru su preporučili pripravke na bazi bakra.

Vižitajući maslinike ovih dana čuo sam neki maslinari masline prskaju sa pripravcima na bazi sumpora. To nije u redu jer sumpor ne suzbija paunovo oko. Za suzbijanje paunova oka potrebno je rabiti pripravke na bazi bakra koji se smiju samo dva puta godišnje koristiti u maslinama na istoj površini ili organske fungicide Stroby ili Nativo koji zbog svojeg sistemičnih karakteristika imaju i kurativno djelovanje. Uz to pripravci na bazi sumpora mogu se rabiti u maslinama samo za suzbijanje pepelnice, a u ovo godišnje doba nisu stvoreni uvjeti za razvoj pepelnice.

Mnogi maslinari se žale da ne mogu utvrditi kada je nastupila infekcija maslina gljivom paunovo oko, već kada je se na listovima pojave pjege ili lišće počinje opadati, a tada je za intervenciju prekasno. Dali je nastupila zaraza paunovim okom u listu maslina može utvrditi svaki maslinar da provede test na zarazu paunovim okom.

Kako utvrditi zarazu paunovim okom?

Za utvrđivanje zaraze uzimaju se uzorci lišća s donjih grana maslina. Potrebno je uzeti oko 200 listova da se dobije reprezentativan uzorak. Vidljive simptome lako je utvrditi po karakterističnim flekama na gornjoj strani lista, ali skrivenu zarazu možemo otkriti "brzom dijagnozom lišća" Za to moramo uraditi slijedeće:

U 95 grama tople vode zagrijane na 55 do 60 stupnjeva Celzijusa otopiti 5 grama natrijeve (Na OH) ili kalijeve (KOH) lužine. Pripremljenu otopinu postiti da se ohladi na sobnu temperaturu od 20 stupnjeva Celzijusa. U otopinu staviti ubrano lišće i ostaviti ga da se moći 25 do 35 minuta. Ukoliko na gornjoj strani lista zamijetimo jednu ili više tamno-smeđih obrisa pjega siguran je znak da je lišće zaraženo gljivicom paunovo oko. Iz dobivenih rezultata izračunava se postotak i donosi odluka o vremenu suzbijanja paunovog oka.

Pri spravljanju otopine natrijeve lužine - soda kauštik treba biti oprezan. Soda se sipa polako u ugrijanu vodu pazeći da ne dođe do prskanja pogotovo na nepokrivene dijelove tijela. Zbog toga kod pripremanja otopine obavezno nositi zaštitne tukavice otporne na kemikalije i štitnik za lice. Za grijanje tekućine koristiti posude od metala ili vatrostalnog stakla.