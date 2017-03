Blažević: Napokon smo pokazali karakter

Foto: Vedran SITNICA

Jedan cijenjeni novinar i publicist koji je nakon dugo vremena pratio utalmicu na Stanovima, ovoga puta čisto rekreativno, kazao je po završetku iste 'Utakmica je ispunila sva moja očekivanja. Bila je neizvjesna, s puno zgoditaka i još je na kraju slavila momčad za koju navijam'. Ova njegova izjava bila bi sukus događanja na Stanovima u utorak poslijepodne. Zadar je u uzbudljivoj završnici, točnije u posljednjoj minuti sudačke nadoknade, pogotkom Vlatka Blaževića s kreča došao do vrijedne pobjede nad Neretvom 3:2. Pobjeda je mogla otići na obje strane, i Zadar i Neretva izmjenjivali su se u vodstvu, ali je na kraju ipak pripala momčadi koja ju je više htjela. A to je u ovom slučaju bio Zadar.

- Nije bilo lako doći do ove pobjede, puno teže nego što smo očekivali - kazivao je dobro raspoloženi Blažević dan nakon velike pobjede.

- Utakmica je stvarno bila neizvjesna i kao što smo ovoga puta slavili mi, tako je pobjeda mogla otići i na stranu Metkovčana. Šteta što nismo realizirali one tri odlične prilike na samom otvaranju utalmice kada smo mogli voditi 3:0. Ali nama se već deseti put događa dam nam suparnik prvi puta kada pređe centar zabije gol. To nam se prečesto događa. Na sreću vratili smo se do poluvremena. Nije lako igrati protiv momčadi koje se zatvore, a onda se još njihovi igrači svakih deset minuta izležavaju po travnjaku. Napokon smo pokazali karakter, a sada još to moramo primijeniti i na gostovanjima.

Prva prilika je u subotu kada gostujete kod Orkana kojeg ste na Stanovima pobijedili 6:0 uz vaša četiri pogotka.

- Protiv njih smo na Stanovima zabilježili najuvjerljiviju pobjedu prošle jeseni. Ali to ništa ne znači ako ne budemo pravi u ovoj utakmici koja je pred nama. Ova pobjeda nas je napunila dodatnim samopouzdanjem i vjerujem da ćemo napokon ovoga proljeća slaviti i u gostima. Istina, onu prvu utakmicu na Stanovima pamtit ću po dobru zbog četiri svoja gola i ne bih imao ništa protiv da barem pola od toga zabijem u Dugom Ratu. Ali, još važnije od toga je da pobijedimo, pa makar ja ne zabio niti jednom.

Vlatko Blažević je sa 16 pogodaka prvi strijelac Treće HNL jug. S tri pogotka Neretvi prekinuo je golgeterski post koji je trajao osam utakmica. Hoće li u nadolazećim utakmicama biti lakše s obzirom da ste ovim golovima skinuli breme psihološkog pritiska?

- Sigurno da me taj post opterećivao i siguran sam da će mi sada biti lakše igrati kada znam da je opet "procurilo". Nadam se da će se dobra realizacija nastaviti i u sljedećem kolu. Ali, želim nešto dodati. Ove moje golove i pobjedu posvećujem našem bivšem treneru Josipu Butiću koji je dao ostavku zbog naših loših igara i poraza. On nije bio kriv zbog toga i neka ga ova pobjeda ponuka da još jednom razmisli i vrati se na mjesto prvog trenera.