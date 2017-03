Filipi: Ovo je veliki rezultat

Foto: PIXSELL

Saljanin Toni Filipi vratio se u Hrvatsku s Europskog prvenstva za mlađe seniore (U-22) na kojem je osvojio srebrnu medalju. U finalu teške kategorije (-91 kg) na natjecanju održanom u rumunjskoj Brajili bolji od Filipija bio je Francuz Paul Omba-Biongolo, koji je prošlo ljeto nastupio na Olimpijskim igrama u Riju.

- Da sam finale mogao odraditi bolje, jesam. Ipak, to je finale, lako je reći to sve ovako, međutim, u ringu se nešto pita i suparnika. Obojica smo bili dosta i oprezni. Štogod sada kažem malo mi glupo zvuči. On je uzeo zlato, meni ide srebro i to je to. Definitivno, ovo je veliki rezultat, da mi ga je netko ponudio prije prvenstva objeručke bih ga prihvatio - izjavio je Filipi, koji je nakon tri velika juniorska srebra (svjetsko, europsko i OI mladih) ostvario svoju prvu veliku medalju u seniorskoj konkurenciji.

- Prezadovoljni smo. Vraćamo se kući s medaljom, a i finale nije bilo loše. Potvrđuje to i bodovanje sudaca koji su Ombi dali pobjedu podijeljenom odlukom 3:2 - rekao je trener Tomislav Kadić s kojim je u stručnom stožeru bio i Zadranin Edi Milošević.

Filipiju pohvale i (službene) čestitke stižu stižu sa svih strana. Oglasio se tako i Hrvatski olimpijski odbor:

- Srebrnom medaljom s Olimpijskih igara mladih i naslovom svjetskog juniorskog doprvaka već si zacrtao put ka seniorskim uspjesima. Veseli nas što si na tom putu ostao ustrajan i discipliniran i tako izborio ovu veliku pobjedu, kako za sebe osobno tako i za cjelokupni hrvatski boks. Iskrene čestitke upućujemo i izborniku Leonardu Pijetraju, trenerima Tomi Kadiću i Ediju Miloševiću, svim ostalim članovima stručnog stožera te čelnicima Hrvatskog boksačkog saveza na izvanrednom radu - napisali su u HOO-u.