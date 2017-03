Prizori s jabukom "oživjeli" Gradsku ložu

Foto: Vedran SITNICA

Otvorenje izložbe pod nazivom „Prizori s jabukom" privuklo je mnoge ljubitelje likovne umjetnosti, među kojima velikom većinom prijatelje same autorice, Blanke Katunarić Ivanine. Blanka Katunarić Ivanina rođena je u Zadru i stalno je nastanjena u Zagrebu, gdje je do umirovljenja obnašala dužnost voditeljice Službe za protokol i odnose s javnošću Gradske skupštine Grada Zagreba. Paralelno je završila Slikarsku školu na Rokovom perivoju u Zagrebu. Do sada je održala tri samostalne izložbe i izlagala je na nekolicini skupnih. Na izložbi je izložila 18 radova, akrilika na platnu.

Boje su živnule prostor Gradske lože na slikama koje djeluju smirujuće i gledatelja privlače na način da se svakoj približi i pomno je prouči. Slike su nastale u 2015. i 2016. godini, a izložba ostaje otvorena do utorka, 28. ožujka.

Na samom otvorenju nadahnuto je govorila Milena Dundov te je u konačnici izložbu proglasila otvorenom.

- Blanka je odrastala uz zadarsko Kazalište lutaka, a njena mama, Marija Moković, jedna je od prvih zadarskih lutkarica, kazala je Dundov, nakon čega je uslijedio pljesak svih koji pamte rad Marije Moković.