Štiks nije napravio kiks

U Čakovcu je održano Prvenstvo Hrvatske u streličarstvu za natjecatelje do 14 godina u disciplini WA 2x18m. Turnir je organiziran u suradnji Hrvatskog streličarskog saveza i SK Katarine Zrinski, a sudjelovalo je streličarka i streličara do 12 i do 14 godina iz čak 19 hrvatskih klubova. Streličarski klub Zadar predstavljao je Marko Štiks osvojivši zlatnu medalju.

U velikoj konkurenciji u kategoriji dječaka do 12 godina sa zakrivljenim lukom, Štiks je ostvario odličan rezultat u obje kvalifikacijske serije. U prvoj je seriji ispucao 255 krugova čime je zauzeo prvo mjesto bodovne ljestvice. U drugoj seriji ne samo da je zadržao prednost pred drugim natjecateljima već je i podigao svoj rezultat za pet krugova - ostvario je sjajnih 260 krugova. Štiks je tako s ukupnih 515 krugova postao prvak Hrvatske.