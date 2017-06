Kristijan Kovačević: Nije me sram koalicije s HDZ-om

Ispisalo se 25 članova, ali imamo i nekoliko novih, tako da situacija uopće nije alarmantna kako se očekivalo - Kristijan Kovačević

HNS-ovog predsjednika zadarske organizacije, Kristijana Kovačevića, godina dana na rukovodećoj dužnosti u stranci znatno je promijenila jer o politici sada govori s manje ideala, a više realnosti. Posljedica je to događaja koji su zadesili i njegovu stranku, osobito nakon što je Središnjica potpisala koaliciju s HDZ-om. Kovačević je u Zadru doživio bacanje stranačkih iskaznica na ulicu, odlazak karizmatičnih ljudi poput Ivice Maštruka, te čak i odlazak obaju tajnica Gradskog i Županijskog odbora.

Iako je mislio da je najteža situacija u stranci ona koju je zatekao preuzimanjem Gradskog odbora koji je tada bio u potpunom rasulu, Kovačević se uvijek iznova susreće sa situacijama u kojima mora dokazivati kako je u stanju stabilizirati gradsku organizaciju. Tako ga i idućeg tjedna čeka zahtjevan sastanak sa članstvom kojemu mora objasniti razloge koalicije sa HDZ-om, a uoči tog sastanka otvoreno je o svemu porazgovarao za naš list.

Neki se članovi vraćaju

Je li Vas sram što je Vaša stranka na nacionalnoj razini u koaliciji s HDZ-om?

- Nije me sram. Zadarski HNS ništa tu nije odlučivao niti smo mi išta potpisali, stoga me i nema što biti sram. Ja sam i dalje Kristijan Kovačević, kao što sam bio i prije potpisivanja sporazuma. Nakon dogovora koalicije s HDZ-om kod nas u Zadru nije se puno toga promijenilo. Ova je odluka za nas definitivno bila drastična i nismo joj se baš nadali, ali to ne znači da je većina članova ne podržava. Također smo svjedoci promjena koje je potpisivanje koalicije izazvalo u HDZ-u, i kod njih ima problema, a svakako veseli njihov odmak od ekstremne desnice.

Bacanje stranačkih iskaznica u Zadru ipak pokazuje da se članstvo baš i nije nadalo takvoj odluci?

- Zato što se tome nisu nadali neki su članovi dosta impulzivno reagirali, ali su me neki od njih kasnije nazvali shvativši da ta reakcija nije bila primjerena.

Želite reći da su se pokajali?

- Da, nekoliko njih me nazvalao i reklo da su se ipak prenaglili i da nisu trebali reagirati tako ishitreno. I inače je najgore reagirati na prvu, pa tako ni naši članovi tada nisu sagledali činjenice, već su naglo reagirali, ali očito im je žao.

Primit ćete ih natrag u stranku?

- Neki se čak nisu ni ispisali, pa ćemo vidjeti. Pozvat ćemo ih i razgovarati s njima, ali nećemo tu biti rigorozni, razumijemo ih.

Stojanov ne treba dati ostavku

Kako komentirate činjenicu da je predsjednik županijske organizacije, Milan Stojanov, na društvenim mrežama zagovarao kažnjavanje onih koji su se izjasnili za koaliciju sa HDZ-om?

- Nisam to vidio, pa i ne mogu komentirati. Takve komunikacije po društvenim mrežama općenito znaju donijeti probleme, pa smatram kako nije dobro razglabati o nekim temama po društvenim mrežama jer javnost to može krivo shvatiti.

Smatrate li da bi Stojanov trebao podnijeti ostavku zbog glasovanja protiv koalicije s HDZ-om?

- Ne bi trebao podnijeti ostavku. U stranci poštujemo demokratske procedure, a prije svega smo protiv jednoumlja, pa tako poštujemo i različitosti u stranci. Nisam za to da se određuju sankcije i da se stranka osvećuje onima koji imaju drugačije mišljenje.

Koliko ste članova dosad u Zadru izgubili zbog ove koalicije?

- Ispisalo se 25 članova, ali imamo i nekoliko novih, tako da situacija uopće nije alarmantna kako se očekivalo.