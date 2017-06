Na Pagu smrtno stradao voditelj jet ski-ja

Prva akcija pojačanog nadzora završila je, nažalost, pronalaskom beživotnog tijela u moru paškog akvatorija

Foto: Zvonko KUCELIN

Tijekom jučerašnjeg dana, Nacionalna središnjica za usklađivanmje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je u nekoliko spasilačkih i akcija pojačanog nadzora između kojih i dvije s najtežim posljedicama.

Prva akcija pojačanog nadzora završila je, nažalost, pronalaskom beživotnog tijela u moru paškog akvatorija. Poziv, temeljem kojega je potražna akcija poduzeta, službenici MRCC Rijeka zaprimili su u četvrtak u 16.16 sati kada je strani državljanin R.J. dojavio o uočenom rekreativnom plovilu tipa jet-ski kako bez nadzora kružno plovi morem na približnoj poziciji između otočića Lukar i paškog mjesta Šimuni, o čemu je obaviještena Lučka kapetanija Zadar, odnosno nadležna Lučka ispostava Pag, čiji djelatnici su stupili u telefonski kontakt sa D.Č, hrvatski državljanin te ujedno iznajmljivač jet-skia i usmjerili ga prema poziciji napuštenog plovila. Nakon što je dojavio o pronalasku napuštenog plovila istome je iz Središnjice posredstvom nadležne Ispostave naloženo da plovilo može uzeti u tegalj do mjenoga kampa u mjestu Šimuni, no tijekom kratke plovidbe prema kampu u moru je uočio da pluta tijelo muškarca te su na poziciju odmah isplovili službenici zadarske Kapetanije, a o pronalasku je obaviještena i Pomorska policija Zadar. Dolaskom na poziciju utvrđena je smrt pronađenog utopljenika, a pretragom okolnog područja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na sudar ili kontakt sa drugim plovilom, niti su pronađeni drugi sudionici nesreće ili smrtno stradali. Svi podatci o pronađenom tijelu u daljnjoj su istražnoj nadležnosti Policijske uprave Zadarske.

Slijedeća dojava, odnosno više dojava očevidaca pomorske nesreće u MRCC Rijeka zaprimljene su sa crikveničkog područja istog dana oko 18.00 sati, kada se u moru na oko 1 nautičku milju ispred hotela Omorika dogodio sudar glisera, hrvatske zastave (gumeno - plastične konstrukcije, dužine 6,10 metara, pogonjen vanbrodskim pogonskim strojem) sa jednim članom posade sa drvenom brodicom (dužine oko 15 metara), također hrvatske zastave sa dva člana posade.

Prema izjavama svjedoka, netom prije samog sudara voditelj drvene brodice dovikivanjem i mašući pokušao je upozoriti voditelja glisera, H.L., hrvatski državljanin o opasnosti sudara, no bezuspješno, nakon čega je gliser je pramčanim dijelom udario u lijevi pramčani dio drvene brodice pri čemu su voditelj glisera i članica posade drvene brodice pali u more, a gliser je bez nadzora nastavio plovidbu prema obali te se u punoj brzini nasukao na lokalnu crikveničku plažu ispred hotela Omorika. U sudaru dvaju plovila i tijekom nekontrolirane plovidbe glisera između kupača u moru i osoba na plaži ukupno su ozlijeđene tri osobe, no srećom, riječ je o lakšim tjelesnim ozljedama koje su sanirane na poziciji nesreće te u riječkom KBC-u.

Odmah po dojavi na poziciju nesreće isplovili su službenici Lučke kapetanije Rijeka koji su započeli očevid o uzrocima ove pomorske nesreće u suradnji sa Pomorskom policijom.