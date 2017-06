Najpoznatije zadarske ljepote - besplatne?!

Još malo u starom, a onda vrlo skoro u predivnom, reprezentativnom prostoru, Turističko-informativni centar grada Zadra vrlo često je mnogim turistima prvi, pravi dodir s ljudima i destinacijom u koju su doputovali. Jer, u tom malom i doista skučenom prostoru na Narodnom trgu u kojem je godinama smješten ovaj ured, strani, ali i domaći turisti, ne dolaze samo po "turističke" informacije, već i po pomoć te savjet ako se nađu u bilo kakvim problemima.

- Puno je situacija kada gosti dolaze pitati gdje hitno mogu naći stomatologa, gdje je najbliža liječnička ordinacija, ljekarna... Često imamo i telefonskih upita vezanih uz vrijeme vožnje i cijenu turističkih vlakića ili pak, podmornica. Znaju nas zvati i iznajmljivači da nas pitaju imamo li kakve kontakte osoba koje čiste apartmane. Jednostavno, nema što nas ne pitaju - priča uz smijeh simpatična, mlada turistička informatorica Klara Perović.

Ovoga ljeta u uredu je počela raditi ranije nego prijašnjih sezona, već početkom svibnja i kaže kako je ostala doista iznenađena jer je posla bilo kao u špici turističke sezone. Osim toga, ono što je posebno primijetila ovoga ljeta, to je činjenica kako turisti dolaze jako dobro pripremljeni, informirani.

- Sve veći broj gostiju dolazi s isprintanim papirom na kojem je popis onoga za što su čuli i što obavezno žele vidjeti. Nema onoga tko nije čuo za Pozdrav Suncu i Morske orgulje, ali je jako simpatično kako oni prevode primjerice, Morske orgulje. Neki pitaju za - "Singing Piano", a neki za "Singing Stairs" i većina ih misli da za to treba platiti ulaznicu, pa pitaju za cijenu. Jako se iznenade kad im kažemo da je sve to besplatno. Ista je situacija i s Forumom. Ostanu fascinirani činjenicom da mogu slobodno prošetati, dotaknuti "staro kamenje" i ući u crkvu svetog Donata cijeli dan - nastavlja mlada turistička informatorica Klara Perović dok, njezina kolegica Dora Bunta dodaje, kako su turisti oduševljeni i zadarskom katedralom i činjenicom da i tamo mogu ući besplatno i to svakim danom od 8 do 20 sati.

- I još su iznenađeni kad ima kažemo gdje su sve, na kojim lokacijama, javni toaleti te da se ni to ne plaća. Ali, ih svakako upozorimo da u katedralu moraju ući primjereno odjeveni - kaže Dora Bunta koja odrađuje svoju prvu sezonu u gradskom TIC-u i jako je zadovoljna jer kaže kako je posao iznimno zanimljiv i dinamičan, a trenutačno prodaje i ulaznice za gostovanje Ruskog carskog baleta s Labuđim jezerom koji je predviđen za 7. srpnja s početkom u 21.30 sati na zadarskom Forumu.

Djevojkama se čini kako je ove sezone puno više gostiju - nego inače, iz Južne Amerike, osobito Argentine i to onih koji su hrvatskog podrijetla, pa su došli otkriti domovinu svojih starih. Drugi po brojnosti su za sada Francuzi, pa slijede Šveđani i Britanci.