Reno Sinovčić: Vraćam se na medijsku scenu i u NK Zadar!

Rijetki su oni o kojima je napisano toliko mnogo negativnih novinarskih tekstova a da im se tako malo puta dala prilika da na njih odgovore, kao što je to slučaj s Renom Sinovčićem, zadarskim poduzetnikom uz kojega se najčešće vezuje pridjev kontroverzan. Iako mediji ovaj epitet koriste za mnoge hrvatske poduzetnike isključivo kao eufemizam, Reno Sinovčić je u pravom smislu riječi kontroverzna, prijeporna osoba, ona koja na okolinu ostavlja snažan, često proturječan dojam.

Protiv ovoga bivšeg nogometnog suca i dugogodišnjeg vlasnika više zadarskih medija, USKOK je prije 18 mjeseci podignuo optužnicu u tzv. aferi Ribar kojom ga se zajedno s petero zadarskih poreznika i dvojicom bivših direktora NK Zadra tereti za prijevare u gospodarskom poslovanju, no optužnica protiv njega i suoptuženika još uvijek nije potvrđena. Unatoč za sada nepravomoćnom statusu optužnice i činjenici što mu se u mogućem sudskom postupku tek treba dokazati eventualna krivnja, Sinovčić je godinama, a posebno od pokretanja istrage u aferi Ribar, izložen rijetko viđenoj medijskoj osudi bez suda.

Ovih se dana pak u središtu pozornosti javnosti našao i zbog javljanja na natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije za digitalnu regiju D7 (Zadarska, Šibensko-kninska i dio Ličko-senjske županije.) Uz Sinovčićevu tvrtku Vox Fenix j.d.o.o. na natječaj su se javila još četiri ponuditelja, no ni ovoga puta Vijeće za elektroničke medije nije za ovu regiju dodijelilo koncesiju, smatrajući kako ni jedan od ponuditelja u dovoljnoj mjeri ne udovoljava potrebnim kriterijima.

Očekujem dobivanje koncesije

Nakon samo devet mjeseci otkako je televiziji Vox oduzeta koncesija te je prestala s emitiranjem, ponovno se javljate na natječaj za nakladnika regionalne televizije i to s novoosnovanom tvrtkom simbolična imena. Iako je televizija Vox bila rado gledana i već prvih godina postojanja postala jedna od produkcijski i programski najjačih lokalnih televizija, na čemu temeljite optimizam da ćete u ponovljenim natječaju dobiti koncesiju?

- Zbog toga što je moja ponuda bila programski najbolja, a jedini nedostatak bio je proceduralne prirode odnosno pitanje garancije, a to će u ponovljenom postupku biti otklonjeno. Vox televizija je tijekom skoro desetogodišnjeg rada bila programski najbolja lokalna televizija u Hrvatskoj, a to će biti i ubuduće. Na ponovljenom natječaju očekujem dobivanje koncesije i ponovno pokretanje jednako kvalitetnog programa na zadovoljstvo brojnih građana koji me svakodnevno pitaju kada će Vox ponovno početi emitirati program.

Javni napadi na Vas posebno su bili eskalirali prije par mjeseci, kada ste ponovno izabrani za predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije. Što su po Vama razlozi tako žestokih diskvalifikacija?

- Najteže u životu je priznati nekome uspjeh. Nogometni savez Zadarske županije sa mnom na čelu je jedan od najboljih saveza u državi. Unatoč mom dugogodišnjem angažmanu u Savezu i odličnim rezultatima, svjestan sam da mi taj položaj nije ostavio u naslijeđe otac. Kad mi moji najbliži suradnici kažu da je vrijeme da se povučem, onda se više neću kandidirati, ali neću dozvoliti da me smjenjuje ulica niti oni koji s nogometom nemaju nikakve veze.

Nakon Vašeg reizbora za predsjednika županijskog Nogometnog saveza posebno su žestoki napadi dolazili od aktualnog vodstva NK Zadar. Radi se mahom o ljudima koje je javnost godinama percipirala kao Vaše najbliže suradnike, pa i prijatelje, a u pogrdnim izrazima prednjačio je direktor Kluba Svetko Ćustić. U sjećanju mnogih još uvijek su trenuci u danima tragedije kada je zbog ozljede tijekom utakmice smrtno stradao mladi Hrvoje Ćustić, i kada su Vas više puta fotografi „uhvatili" u suzama. Kako objašnjavate činjenicu da su ti ljudi tako žestoko krenuli na Vas, a sve prethodne godine su šutjeli o, kako danas tvrde „poplavi, oluji, uraganu i pijavici" koju ste navodno ostavili u Klubu u kojem tek sada, kako navode, „nakon Sinovčićeve strahovlade dišu punim plućima"?

- O trenutnom rukovodstvu NK Zadar kažem sve najbolje i o njima nikad nisam loše mislio i loše govorio. Ni jučer, ni danas, a neću ni sutra, bez obzira na riječi koje o meni dolaze s njihove strane. Međutim, došlo je vrijeme da se vratim u NK Zadar jer Klub nije udruga nego vlasništvo, a ja sam tamo jedan od najvećih vlasnika. Zato očekujem da se u narednim danima sazove Skupština dioničkog trgovačkog društva NK Zadar na kojoj će doći do određenih promjena u Nadzornom odboru i gdje ću ja tada sudjelovati u radu Kluba u kojem, da napomenem, i dalje vidim sadašnje vodstvo. No, smatram i uvjeren sam da bez mog povratka u Klubu neće biti napretka u nogometnom smislu. Odgovorno tvrdim da moj povratak, koji će se dogoditi u roku od 30 do 60 dana, je garancija da će Klub u roku od dvije godine ponovno biti prvoligaš. Smatram da sadašnje vodstvo nema snagu napraviti taj iskorak prema Prvoj ligi. Ja im se zahvaljujem na trudu i radu na stabilizaciji Kluba, ali za potrebne veće rezultate neophodna je moja prisutnost.

Obitelj, prijatelji i čist obraz

U učestalim napadima bilo kroz raznorazna priopćenja ili novinarske članke nebiranim rječnikom nazivaju Vas, među ostalim, „radioaktivnom robom", „korovom" i sl. Kako doživljavate takve uvrede i što odgovarate onima koji smatraju da ni Vi niste ostajali dužni svojim protivnicima?

- Istina je da nisam ostajao dužan onima koji su me sustavno i neargumentirano napadali i koji me bez ikakvih dokaza optužuju za sve i svašta. Ali za razliku od njih ja nikada nisam nikoga prvi napao niti vrijeđao. Ja sam samo uzvraćao na udarce. Radi se o pojedincima koji već godinama govore o meni najgore laži, ne birajući pritom ni riječi ni sredstva. Po njima ispada da sam ja nekakav dežurni neprijatelj u ovom gradu, a takve izljeve mržnje nije uvijek jednostavno šutke otrpjeti jer je samoobrana prirodna ljudska reakcija. Ne tvrdim za sebe da sam svetac, ali sigurno nisam ni vrag kakvim me ti pojedinci već godinama žele prikazati. Ponekad je teško ne odgovoriti onima koji vas konstantno napadaju i vrijeđaju najprljavijim lažima, a sami su oličenje nepoštenja i nemorala. Ali uvijek sam i o tim ljudima iznosio samo istinu i ono što sam pouzdano znao. Njihovo vrijeđanje ne znači mi ništa, neka slobodno nastave ako ih to veseli i zadovoljava.

