Marić: Kamion Općine Vrsi nije bio u mom masliniku

Vijećnica Modesa u općini Vrsi Marija Berec, medijima je poslala priopćenje potkrijepljeno fotografijama kojim upozorava na stari problem vezan za HDZ-ovu načelnicu Vrsi Sandru Vukić i njezina dugogodišnjeg prijatelja i suradnika u Zavodu za zapošljavanje kojemu je ona na čelu, Željka Marića.

Mediji su, naime, još 2008. godine dobili dojavu o tome kako načelnica Vrsi naređuje općinskim komunalnim redarima da besplatno poberu masline u masliniku Željka Marića, inače njena savjetnika u općini Vrsi. Problem je ponovno aktualiziran, a novinari su ovoga puta dobili i fotografije kamiona komunalne tvrtke općine Vrsi i komunalnih redara zatečenih navodno u berbi Marićevih maslina u Kruševu. Prilikom berbe čak je intervenirala i policija, što nam je potvrdio njen glasnogovornik Elis Žodan.

U priopćenju vijećnice Berec tako se navodi da su ove subote komunalni redari općine Vrsi, pa čak i djelatnici općinske Turističke zajednice, "uhvaćeni na djelu u berbi maslina sa službenim općinskim vozilom u Kruševu, kod gospodina Željka Marića, inače savjetnika Sandre Vukić":

- Putem anonimne dojave jednog od dotičnih berača maslina iz Vrsi, djelatnici Policijske postaje Obrovac su došli na mjesto događaja, nakon čega je nastala panika i galama, uslijed koje su se dotični općinski djelatnici iz Vrsi razbježali po prostranstvima maslinika. No, djelatnici policije su zaustavili dotične berače i napravili zapisnik sa svim relevantnim činjenicama, koje su zatekli na terenu. Krunski dokaz zloporabe položaja, ljudstva i službenih stvari predstavlja čitav niz fotografija terenskog vozila vrške komunalne tvrtke, koje je zatečeno u dotičnoj berbi maslina u Kruševu. Prema riječima očevidaca, u spomenutoj berbi maslina u Kruševu prilikom dolaska policije zateklo se oko 30 ljudi, većinom iz redova općinskih zaposlenika u Vrsima, navodi općinska vijećnica, dodajući kako je riječ o već uhodanoj praksi, te podsjeća na stari slučaj kada su načelnica Vukić i njen bliski prijatelj Željko Marić već prozvani zbog zloporabe položaja.

Nakon ovih ozbiljnih optužbi kontaktirali smo i načelnicu i Marića, no oboje poriču da su u Marićevu masliniku radi djelatnici komunalne tvrtke. Marić čak kaže kako je riječ o - fotomontaži!

- To koji su vam to rekli sve su to izmislili i namontirali kako bi mi napakostili, a ja ni kriv ni dužan. Točno je da su se ove subote brale masline u mojemu masliniku u Kruševu, ali su ih brali moja obitelj i prijatelji, a ne nikakvi komunalni djelatnici. Sačuvaj Bože da bih to napravio, pa ne pada mi na pamet!, poručuje Marić.

Na primjedbu kako se na fotografiji što su je poslala općinska vijećnica vidi kamion komunalne tvrtke, Marić sada više ne spominje "fotomontažu", već kaže kako je riječ o - tuđem masliniku.

- Kamion sigurno nije slikan u mom masliniku, jer sam ja toga dana ubrao samo 300 kilograma maslina, a njih smo odveli vozilom caddy. Pobrali smo ih toliko malo da sam to mogao odnijeti kući na rukama, pa što bih uzimao općinski kamion?, pita Marić, dodajući kako je u masliniku u subotu bila i policija te napravila zapisnik iz kojega će se vidjeti kako "ni on ni načelnica nisu zloporabili djelatnike i vozilo komunalne tvrtke".