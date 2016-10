Regata na kojoj se kuha, jede i jedri

Foto: Vedran SITNICA

Jedanaesto izdanje Zadarske koke u kombinaciji s lijepim i, čak možda previše mirnim vremenom izvuklo je jučer na more ljubitelje jedrenja iz Zadra i okolice, ali i malo šire. Tradicionalni start pred mulom na Donjoj rivi koji stvori onu divnu sliku raširenih jedara i Stošije i Donata u pozadini bio je u 11 sati. Robert Sandalić, sportski direktor Jedriličarskog kluba Uskok, kazao nam je da je ove godine u regati sudjelovalo ukupno 60 jedrilica.

- To je lijepi broj za ovakvu vrstu regate. Nije bila prevelika gužva, a opet je bilo dosta brodova. Vrijeme je bilo idealno, tako da oni koji znaju i vole se natjecati pokažu dobro svoje znanje, a oni manje vični idu svojim ritmom i uživaju u jedrenju. Mi smo jako zadovoljni, baš nam je bilo lijepo, mislim da su se ljudi dobro zabavili i uživali, istaknuo je Sandalić.

Kao što smo spomenuli, jedrilice su se pred mulom po slabom jugoistočnjaku počele skupljati već iza deset sati, a jedrilo se uz rivu - do Punte Bajlo i Puntamike.

Koka je regata za sve generacije. Nema plaćanja akontacije, a rekli bismo i da joj natjecateljski karakter nije odlika broj jedan. Na Koku izađu jedrilice sa ekipama prijatelja, ali i cijelih obitelji. Pa kad skiper jedan drugom viče što je tako spor, nije za čuditi se kad dobije odgovor - kuva mi se rižot, ne mogu sad brzo. Na Koku ljudi najviše dolaze kako bi se družili, uživali u kretanju uz pomoć mora i vjetra, zajedno jeli, pili, ćakulali i smijali se. Tako je bilo i jučer. Iza podne podigao se i vjetar pa se jedrilo malo brže.

Prvo mjesto u ukupnom poretku osvojila je posada broda Molo Longo Rajka Kujundžića iz Rijeke, ujedno i pobjednici nedavno održane Viške regate, drugo posada broda Wish you were Here zadarskog kormilara Josipa Stipčevića, a treće Gringo II Roberta Sandalića.