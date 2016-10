Sa znanjem iz Irske vraća se u Zadar

Foto: Adam VIDAS

Zadranin Jure Karamarko dio je statistike o emigracijama iz naše županije. U glavnom gradu Irske, Dublinu, već je dvije godine, a otišao je kako nakon neuspješne poduzetničke avanture u Zadru i dubioza koje su ostale iza nje i koje je želio što prije zatvoriti.

- S plaćama u Hrvatskoj trebala bi mi vječnost da to počupam, a odavde to i ne osjetim uz normalan život, kaže Jure koji je u prvih šest dana po dolasku u Dublin podijelio životopis u 180 restorana, a sedmi je dan počeo raditi. Prva četiri mjeseca živio je u hostelu, a onda je prešao u stan. Nakon sedam mjeseci, u Irsku je doveo i obitelj.

- Snašao sam se odmah, kao i većina iz ugostiteljskih krugova jer je to ovdje jedna od najjačih grana. Nakon dvije godine u kompaniji u kojoj radim i koja mi je osigurala svu edukaciju, spremam se sada za posao budućnosti u restoraterstvu. To je pozicija social media menadžera. Za sada svoja saznanja prenosim ljudima u Zadru u toj branši, jer je Irska u tom segmentu godinama ispred nas, a kada se vratim to je posao koji ću u konačnici i raditi za nekoga, kaže Jure potvrđujući:

- Da, planiram se vratiti. Bilo je opcija i prije par tjedana, čak sam i doletio u Zadar na razgovore, ali nismo imali vremena dovoljno za sve odluke pa smo ipak odlučili ostati još minimalno godinu dana dok nam sin završi vrtić, nauči jezik do kraja i onda u Hrvatskoj krene u prvi razred, kaže Jure koji pojašnjava zašto se odlučio vratiti u Hrvatsku iz koje je otišao u potrazi za boljim životom.

- Zvuči čudno da se želim vratiti kada svi bježe, ali 'upucao' sam ovdje dovoljno edukacije u sebe da na tržištu rada doma i u branši restoraterstva za svoj rad mogu postići dobru cijenu i povratak je sigurna opcija. Za mene su ove dvije godine Irske i jedna koja će uslijediti, bitnija edukacija i osobni rast nego taj financijski dio koji će u konačnici doći. Ugostiteljstvo ide naprijed i ne bojim se za sebe. Uvijek je bilo i bit će prilika, pogotovo u mom gradu, kaže ovaj Zadranin zaključujući kako treba biti fer i priznati da to što sam nije iskoristio prilike nije do krize, sustava, države ili nečeg trećeg.