Vaterpolisti ipak izgubili, isključenje usmjerilo utakmicu

Foto: Vedran SITNICA

Domaći debi Zadrana u regionalnoj vaterpolskoj ligi u prvoj četvrtini obilježio je Toni Grozdanić. Prva tri zadarska gola iz isto toliko pokušaja njegovo su djelo, a jedan gol u prvih osam minuta dodao je i Roko Jurišić. Imala je momčad s Višnjika tako u dva navrata plus dva (3:1, 4:2) da bi gosti početkom druge četvrtine serijom 3:0 poveli 4:5. Golovima Stipića i Zelića Zadrani su držali korak u drugoj četvrtini nakon koje je rezultat bio 6:6.

Bilo je to posljednje izjednačenje na utakmici budući da su u trećoj četvrtini igrači Gorana Jovančevića samo na kratko "odlutali" iz bazena što se u konačnici pokazalo presudnim. Prethodno je pred kraj druge četvrtine Vlatko Burić zaradio isključenje nakon kojeg više nije imao pravo povratka u igru što je bilo silno opterećenje zadarskim ambicijama. Zagrepčani u drugom poluvremenu više nisu bili tako propusni u obrani, a u napadu su Škiljić i Jovanović iskoristili rupu nastalu Burićevim izlaskom i pogodili za 6:8 sredinom treće četvrtine. Jovančević je smanjio na 7:8 nakon čega je u polukontri za izjednačenje Grozdanić zatresao vratnicu.

Brzo je stigla kazna na drugoj strani budući da je nakon isključenja Stipića Anđelić bio precizan za 7:9. Još jednu vratnicu pogodio je Jovančević, a kada je minutu prije kraja treće četvrtine Jovanović prvi put odveo Medveščak na plus tri (7:10) bilo je jasno da je Zadar teško do prvih bodova. Ipak, nisu se "bijeli" predali. Jovančević smanjuje na 8:10, precizan je potom i Stipić za 9:10, a nakon dvije vezane obrane Jurline otvorila se i mogućnost za izjednačenje. Imao je Vrbnjak odličnu priliku, ali je vratar Podrug zaustavio njegov pokušaj u situaciji "jedan na jedan". Otvorilo se potom Zadru još nekoliko napada na minus jedan, ali put do izjednačenja ostao je neprohodan.

ZADAR 1952 - MEDVEŠČAK 10:12 (4:3, 2:3, 2:4, 2:2) ZADAR - Bazen ŠC Višnjik. Gledatelja: 200. Suci: Periš (Split), Copić (Šibenik). ZADAR 1952: Zrilić, Jakupović, Grozdanić 3, Burić, Čačić, Jovančević 3, Vučković, Stipić 2, Magaš, Zelić 1, Jurišić 1, Jurlina (7 obrana), Vrbnjak. Trener: Goran Jovančević. MEDVEŠČAK: Slade, Pavlinić, M. Lipej, Anđelić 1, Jovanović 2, Rakarić, Buconić 3, Krvavica, Cvanciger, Brčić, Anzulović 3, Škiljić 3, Podrug (8 obrana), L. Lipej. Trener: Zoran Curiš. Peterci: Zadar 1952 -; Medveščak -. Realizacija igrača više: Zadar 1952 6-11 (55%); Medveščak 3-4 (75%).