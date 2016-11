Još je puno potrebitih Vukovaraca

Foto: Marin GOSPIĆ

I ove godine građani Zadra pružit će ruku pomoći gradu heroju, Vukovaru, u jubilarnoj 20. humanitarnoj akciji Vukovaru ZAdar.

Akcija se provodi u organizaciji Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara Zadar, uz podršku brojnih sponzora te osnovnih i srednjih škola i dječjih vrtića, ali i samih građana koji se svake godine iznova u velikom broju odazovu prikupljanju pomoći i donacija za Vukovar i Vukovarce.

Milena Ikić, pročelnica UO za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije istaknula je kako se Županija svake godine pridruži ovoj akciji pa će tako činiti i ubuduće.

- Ove godine župan Stipe Zrilić odredio je da na žiro račun Caritasa vukovarskog dekanata uplatimo 10 tisuća kuna. I ove godine iskazujemo podršku obiteljima slabijeg imovinskog stanja i potrebima hrvatskog grada heroja u vrijeme Došašća. U ovo vrijeme kada se prisjećamo stradanja naše Škabrnje i Vukovara svjesni smo kako se Škabrnja izdigla, ide naprijed, u Općini se hvale porastom broja djece. Nažalost, Vukovar stoji, rekla je Ikić, pozivajući građane da se makar darivanjem jednog artikla priključe humanitarnoj akciji.

Melhiora Biošić, časna sestra koja je među prvima i krenula s organizacijom i slanjem konvoja hrane i pomoći za Vukovarce nije mogla suspreznuti suze dok je pričala kako Vukovarci i Vukovar danas, 25 godina od stradanja, žive.

- Tuga je da jedan mučenički grad vapi za pomoć. Ljudi ne pitaju za pomoć, ali oni niti toliko godina kasnije uopće ne žive bolje. Kuće su obnovljene, ulice također, izvana grad izgleda uređeno, ali mladi odlaze, iseljavaju se obitelji, potrebe za pomoći su velike. Stanje je u gradu depresivno, tamo iza 19 sati navečer nećete na ulicama vidjeti "ni žive duše", još uvijek se boje jedni drugih jer žive s u istom gradu s ljudima koji su ih mučili, možete zamisliti kako žive oni koji su krvlju oprali Vukovar, ispričala je časna sestra Melhiora.

Naglasila je kako ovom akcijom jedni druge trebamo potaknuti da se svatko odrekne neke sitnice ili kupi artikal više i donira za potrebite Vukovarce.

Eva Zubović, predsjednica Udruge medicinskih sestara i tehničara Zadar najavila je program koji će se 3. prosinca održavati na Kalelargi i Narodnom trgu gdje će građani imati mogućnost donijeti pakete s namirnicama, ali i kupiti neke od suvenira koje će za tu prigodu izraditi vrijedni zadarski učenici.

- Program će započeti u 9 i 30 sati i trajat će do 13 i 30 sati. Sudjelovat će zadarske klape, pjevači i razni izvođači koji su se također odazvali ovoj akciji. Građani mogu osobno na Narodni trg donijeti pakete s hranom ili uplatiti novčane donacije na žiro račun vukovarskog Caritasa, kazala je Zubović.

Marko Marin, ravnatelj OŠ Šimuna Kožičića Benje podsjetio je kako svake godine konvoj pomoći za Vukovar kreće upravo ispred njihove škole koja će također biti mjesto gdje će građani moći donijeti pakete s hranom.

- U školu će se paketi moći donijeti 2. prosinca od 8 do 18 sati, u subotu također od 8 do 15 sati i u ponedjeljak 5. prosinca od 7 do 8 i 30 sati konvoj kreće za Vukovar, najavio je Marin.