Longin: Neću dopustiti da bilo tko šutira Kalmetu

Nakon podizanja druge optužnice protiv zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete, iz vrha HDZ-a još je jednom istaknuto da se treba poštivati presumpcija nevinosti. Politički tajnik HDZ-a i ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier je još dodao da bi se na stranačkim tijelima, prvenstveno na županijskoj organizaciji HDZ-a u Zadarskoj županiji, trebalo raspravljati o političkim implikacijama mogućih budućih kandidatura.

Lokalni HDZ-ovci koje smo kontaktirali da prokomentiraju Stierovu izjavu istaknuli su redom da se u svakom slučaju, kao i uvijek do sad, na stranačkim tijelima raspravlja o kandidaturama te da to nije ništa novo.

Što nakon podizanje optužnice i ove izjave Stiera planiraju stranačka tijela HDZ-a, dožupan Božidar Longin, kako kaže, ne može odgovoriti.

- Nikakva odluka se nije donijela i u ime HDZ-a ne mogu govoriti. Ali mogu reći osobno u svoje ime i to najiskrenije, isto kao što sam u vojsci rekao svojim dragovoljcima: 'Ni mrtve ne ostaviti, a kamoli ranjene'. Čak i da se Kalmeti dokaže sve suprotno od onog što ja mislim da je istina, dakle da mu se dokaže sve najgore, ja ga sigurno ostaviti neću. Kao prijatelj ga najduže poznajem i prije ovih stranačkih dana, još dok smo bili gimnazijalci, istaknuo je Longin.

To što MOST i SDP žele da netko odstupi iz politike čim ima optužnicu, Longina, kako kaže, ne zanima.

- Neka svatko pomete u svome dvorištu i prvi neka baci kamen tko je bez grijeha. Ako se Kalmeti i dokaže da je kriv, politički neće imati snagu kakvu je imao do sad, ali ja ga šutirati neću, niti ću dopustiti ikome u mojoj blizini da to radi, kao što to neki jedva čekaju. To nije ljudski, ni moralno i tako jedna ozbiljna stranačka vojska ne postupa, ponovio je Longin.