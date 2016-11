Tomljanović iz Foše prelazi u Bevandu, Arbanas u Bon Apetit

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Dva najpoznatija zadarska restorana, koja su ujedno i među najdugovječnijima, ovih dana prolaze kroz promjene u bitnom dijelu, a to je pozicija šefa kuhinje. Iz Pet Bunara i Foše, obojica nakon deset godina rada, odlaze Mario Arbanas i Damir Tomljanović.

Po gradu se već nekoliko tjedana priča kako je Arbanas, chef kuhinje restorana Pet bunara, dao otkaz i odselio ni manje ni više nego u - Čile. Provjerili smo s njim je li to istina.

- Najbolje bi bilo da se odselim tamo, kad se već toliko priča o tome. Naravno da to nije istina, idem na godišnji odmor, mislio sam u Čile, ali čini mi se da ću ipak negdje na Istok. Nakon toga vraćam se u Zadar, kaže Arbanas kojeg u karijeri čekaju novi izazovi. U prosincu počinje raditi u restoranu Bon Apetit na zadarskoj rivi.

- Svima nam u nekom trenutku života trebaju novi izazovi, a naš posao je jako naporan i stresan. Zato mislim da je dobro promijeniti okolinu i na neki se način resetirati. Kuhat ću u svom stilu, na meniju će biti kombinacija moderne i mediteranske kuhinje, kaže Arbanas.

Damir Tomljanović u restoranu Foša radi deset godina.

- Ovo nije moj rastanak sa Zadrom. Ja sam u ovom restoranu poslovno odrastao i on je kao moje dijete. Ostajem u restoranu u odnosima kontrole i monitoringa i bit ću ovdje svaki mjesec barem jednom, kaže Tomljanović, koji 9. siječnja počinje raditi u restoranu Bevanda u Opatiji, iz kojeg Andrej Barbieri odlazi u svoj novi restoran u zagrebačkom Kaptol centru.

- Bevanda je koncept koji me zanima i predstavlja mi veliki izazov. Recimo da je stepenicu više od Foše, a u njemu planiramo napraviti zaokret u smjeru lokalnih namirnica, a to znači ribara i OPG-ova. Ukratko, bit će to koncept etno ribljeg restorana, kaže Tomljanović.

Upitali smo ga tko će sad biti glavni kuhar u Foši i hoće li se što mijenjati u konceptu poslovanja.

- Ostaje cjelokupni tim od devet iskusnih kuhara, s kojima godinama radim, i tu se ništa neće mijenjati. Saša Began je sedam godina sa mnom radio kao su-chef i restoran je i dalje u dobrim rukama, kaže Tomljanović.