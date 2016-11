Zemunik i Poličnik ne žele kamione sa smećem na svojim prometnicama

Nakon što su ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i v.d. direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić u ponedjeljak u Zadru potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, osiguran je onaj najveći dio sredstava za ovaj kapitalni projekt. No, kako saznajemo, još uvijek nije potpuno pokriven lokalni udio u sufinanciranju. Prema informacijama iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Sporazum o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji CGO "Biljane Donje" do sada je potpisalo 29 gradova i općina te Zadarska županija. Sporazum još nije potpisalo pet jedinica lokalne samouprave: Grad Biograd na Moru te općine Zemunik Donji, Poličnik, Škabrnja i Kukljica. Iz Zadarske županije, jednog od osnivača Centra, naglašavaju kako još uvijek ima vremena da to učine. Međutim, neki od njih spremni su svoj potpis na sporazum staviti tek nakon što im se ispune određeni uvjeti.

- Za sad nećemo potpisati. Smatramo da trebamo dobiti udio u Centru u suvlasništvo bez uplate sredstava, kao i da nas treba pripasti dio iz prihoda Centra koji se doslovno gradi u našem dvorištu. Prije nekih godinu dana vijećnici su donijeli jednoglasnu odluku da nećemo platiti ni lipe za CGO i te se odluke držim, u konačnici s njom se i slažem, jasan je načelnik Zemunika Ivica Šarić. Općina Zemunik nedavno je održala i sastanak s osnivačima Centra: Zadarskom županijom te gradovima Zadrom i Benkovcem na ovu temu, a dogovoreni zaključci bit će proslijeđeni na višu razinu na odlučivanje. Razgovaralo se, saznajemo od Šarića, o uvjetima koje je Zemunik postavio, a glavni od njih je izlaz s brze ceste kod naplatnih kućica, jer bi se na taj način izbjegao promet kroz naselje Zemunik Gornji. Po sadašnjem stanju bi se kamioni isključivali s brze ceste na čvoru Tromilja i kroz naselje Zemunik Gornji nastavili prema Biljanima.

- Ne želimo da se sav taj otpad provozi kroz Zemunik i izlaz s brze ceste nam je jedan od uvjeta, uz još nekoliko o kojima se također razgovara. Mi se nadamo skorašnjem odgovoru, kaže Šarić.

Slične uvjete ima još jedna zadarska općina koja bi itekako osjetila odvoženje otpada cijele županije do CGO-a, a to je Poličnik. Kamioni s otpadom, kao i uobičajeni promet, stvarat će preveliku gužvu i probleme mještanima Poličnika, Visočana i Suhovara, uvjereni su u toj općini. Stoga načelnik Poličnika Davor Lončar za svoje mještane traži obilaznicu, a ovih dana očekuju se i izmjene PPU-a Poličnika za novu trasu te ceste.

- Do daljnjega ne možemo potpisati sufinanciranje CGO-a. Da se razumijemo, nismo protiv gradnje, međutim jesmo protiv lokacije. Iako tu više ništa ne možemo promijeniti, u tom kolaču treba nas pripasti naš dio. Ne možemo dopustiti da se tako nešto radi kraj nas, a da nas nitko ništa ne pita, meni su glavni prioritet interesi mojih mještana, kaže Lončar. Načelnik ističe da će, ali samo dijelom, tenzije smiriti gradnja obilaznice koja bi prolazila kroz zonu Grabi te ispod naselja Poličnik, Visočane i Suhovare.