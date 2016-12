Preminuo Mirko Klarin

Foto: Zvonko KUCELIN

U Zadru je u 77. godini života preminuo Mirko Klarin, poznati arhitekt i dugogodišnji sportski djelatnik.

Kada je netko desetljećima vezan uz jednu od zadarskih svetinja kao što je to bio Mirko Klarin uz JK Uskok, onda njegov odlazak nije samo gubitak za članove njegove obitelji i prijatelje, već i za sve one, koji su ga svakodnevno viđali na Vitrenjaku. Jedan od njegovih dugogodišnjih prijatelja bio je Ive Mustać, nekoliko godina mlađi, ali s istim žarom vezan uz jedrenje i klub u kojemu su oboje provodili sve svoje slobodno vrijeme.

- Sjećam se da sam Mirka upoznao davnih godina, a koliko znam on je u svojim ranim godinama bio aktivan jedriličar. Kako je godinama radio kao arhitekt i bio jedan od direktora u GP Jadran, te projektirao sportske objekte u Zadru unatoč tome ostao je aktivan i u klubu gdje mi je bio od velike pomoći. Dobro se sjećam kako je prvi hangar za jedrilice projektirao upravo Mirko i to je bila njegova velika zasluga. Poznavao sam cijelu Mirkovu obitelj oca i njegova dva mlađa brata, a s njegovim bratom Šimom sam išao i u školu.

Bila su to vremena kada smo se okupljali u klubu i radili zajedno, a sve kako bi JK Uskok postao ono što je i danas-veliki klub, prisjetio se Mustać, inače dugogodišnji predsjednik JK Uskok. Klarin je bio omiljen u društvu, uvijek spreman na druženje i razgovor. Oboje veliki zaljubljenici u more, ovog su se vikenda planirali otisnuti na more i uživati u ribolovu, ali eto, kazao nam je na kraju svog prisjećanja Mustać, ostat će uspomena na prijatelja koji je uvijek bio spreman na šalu, tolerantan prema svima i zaljubljenik u more i jedrenje.

Posljednji ispraćaj Mirka Klarina bit će danas na Gradskom groblju u 13 sati.