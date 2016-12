Zadarske nogometne zvijezde igrale za OŠ Voštarnica

Foto: NK Zadar Official

Bilo bi dovoljno reći da je to bio pravi nogometni spektakl u Mocirama, ali tada ne bi uspjeli, barem približno, dočarati sinoćnji 'sudar' momčadi NK Zadra i zadarskih nogometnih internacionalaca. Bila je to prva, povijesna utakmica u kojoj su se na jednom mjestu, ovoga puta na parketu a ne na travnjaku, našli sadašnji i bivši igrači NK Zadra i sve to u humanitarne svrhe s obzirom na to da je prilog sakupljen od ulaznica bio namijenjen za OŠ Voštarnica. Da ponovimo, ideja postoji već godinama, ali su je prvi put u djelo sproveli Tomo Gluić i Dragan Župan prvotimci momčadi sa Stanova uz potporu Marka Šimurine, predsjednika Udruge za mali nogomet Zadarske županije i organizatora Futsal čarolije u sklopu koje se ovaj nogometni susret i dogodio. Točnije, malonogometni.

Pune tribine Mocira pola sata prije utakmice svjedočile su koliko Zadrani vole i cijene svoje nogometne zvijezde. U nekoliko navrata smo mogli čuti komentar na tribinama u stilu 'Gdje bi nam bio kraj da se ovi igrači vrate na Stanove, pa Zadar bi se borio za naslov prvaka Hrvatske i Ligu prvaka' i ne bi bili daleko od istine. No vratimo se mi samoj utakmici. Uglavnom s jedne strane su na parket istrčali Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Ivan Santini, Krševan Santini, Dominik Livaković, Stipe Perica, Jurica Buljat, Marijan Buljat, Dragan Blatnjak, Ivan Ćurjurić, Tomislav Rogić, Karlo Butić, Legati Ivan Đenkica i Ante Mitrović. A vodili su ih legendarni Josip Bepo Bajlo i Ferdo Milin, aktualni izbornik U19 reprezentacije Hrvatske.

Na drugoj strani buduće zvijezde, a i neke aktualne. Pod ravnanjem Josipa Butića, Zvonimira Jurića i Jakova Suraća na teren su istrčali Karlo Jurjević, Josip Jurjević, Vlatko Blažević, Matteo Pranić, Ivan Tokić, Renato Pantalon, Paulo Colić, Mario Pedišić, Josip Anić, Dragan Župan i Tomo Gluić. Spektakl je bio unaprijed zajamčen. Krenulo je vatreno s obje strane, redale su se prigode i pogađale vratnice. Međutim Gluića na jednoj strani i Livakovića s druge strane nitko nije uspio svladati. Sve do 9. minute kada Ivan Ćurjurić pogađa za vodstvo internacionalaca. A onda je u 16. minuti nakon fantastične akcije Subašić u ulozi napadača povisio na 2:0. A Ivan Santini je zabio treći pogodak za Zadarsku dicu kako su se jučer nazvali naši internacionalci.

Početkom nastavka zaostatak momčadi Zadra smanjio je Vlatko Blažević. Ali vrlo brzo Suba svojim drugim pogotkom diže prednost svoje momčadi na 4:1. Pranić smanjuje u 11. minuti na 4:2. Zadarska dica preko Ćurjurića dižu na 5:2. A Ivan Santini na 6:2. Vlatko Blažević ne da potpuno odvajanje, smanjuje na 6:3. Golovi padaju kao na traci, Krševan Santini za 7:3, a s druge strane Krešo Anić za 7:4 i 7:5. Zadar se uspio približiti golom Pantalona na samo gol zaostatka i to je od golova bilo to. Što dodati, bio je to spektakl za koji se nadamo da će postati tradicija.