Čike: "Nisu mi dali ni da se branim pred Časnim sudom"

Foto: Zvonko KUCELIN

Dugogodišnji član zadarskog HNS-a, Živko Živković Čike, primio je službenu obavijest o isključenju iz stranke. U "Obavijesti o prestanku članstva" zaprimljenog iz Središnjeg ureda tako stoji: "Poštovani gospodine Živković, obzirom na Vaš javni istup u Zadarskom listu 21. 1. 2017. iz kojega nedvojbeno proizlazi da ne želite više biti članom HNS-a, u skladu s odredbama Statuta HNS-a i Pravilnika o članstvu HNS-a, današnjim danom prestaje Vaše članstvo u HNS-u".

Obavijest o isključenju iz stranke nije potpisao niti predsjednik stranke Ivan Vrdoljak ni itko od njegovih zamjenika, već - voditeljica registra članova.

A to je, kaže Živković, onaj najsramotniji dio u cijelom slučaju jer se nitko iz Središnjice nije usudio staviti svoj potpis na odluku o njegovu isključenju iz stranke:

- Tamo je potpisana izvjesna Snježana Bogunović, umjesto da su frajeri koji su me isključili odvažno stavili svoj potpis na isključenje iz stranke, jednako odvažno kao što su me i isključili. Umjesto toga, skrivaju se iza skuta neke voditeljice registra članova, što dovoljno govori o tome koliko im je pošten i korektan način na koji su me isključili. I to samo zato što sam javno rekao u što se pretvorio HNS. Zanimljivo je da pet godina ne mogu izabrati predsjednika zadarske organizacije, ali u roku od pet minuta riješe sudbinu nekoga tko im je ukazao da loše rade - kaže Živković.

Dodaje kako je najžalosnije u svemu to što nisu pokušali barem odglumiti kakvu demokratsku proceduru saslušanjem pred Časnim sudom stranke, pa ga onda izbacili:

- Da su barem odigrali predstavu za javnost i pozvali me pred neku disciplinsku komisiju, bilo što, samo da odglume demokraciju, ali čak mi ni to nisu dali. Tako su iz stranke izbacili Čačića i Koračevića, bez ikakve mogućnosti obrane. Na kraju će im se sve ovo vratiti jer o tome koliki im je rejting najbolje govori podatak da na izborima u Zadru dobijaju manje glasova nego što imaju članova, pa se nesretnici i na ovim izborima moraju šlepati uz SDP - poručuje Živković.