EP 2018. (i) na Višnjiku?

Foto: Dino STANIN/PIXSELL

Hoće li se u siječnju sljedeće godine jedan dio Europskoga rukometnoga prvenstva održati u Zadru, u Dvorani Krešimira Ćosića? Logično pitanje nakon što je Europska rukometna federacija izvijestila da će u ožujku doći u inspekciju i da će posjetiti i Dalmaciju.

- Kad govorimo o mogućnostima i sposobnostima SC Višnjik i Zadra kao grada domaćina, nedvojbeno možemo energično izraziti svekoliku spremnost za domaćinstvo i za organizaciju takvoga događaja. SC Višnjik kao tvrtka već se niz puta dokazao i u rukometu, u tenisu, u košarci i u drugim sportovima i događanjima, kao vrstan i sposoban organizator. Ako EHF i HRS nama povjere jedan dio EP 2018., mi ćemo to prirediti na najbolji mogući način - kaže Denis Karlović, direktor SC Višnjik.

Inače, Hrvatski rukometni savez jučer je izvijestio javnost da je na nekoliko adresa poslao kratko pismo o tomu da je primio pismo iz EHF-a.

- Hrvatski rukometni savez zaprimio je pismo Europske rukometne federacije. Isto pismo dostavljeno je gradu Splitu, gradu Zadru, predsjedniku Vlade gosp. Andreju Plenkoviću, državnoj tajnici Središnjeg državnog ureda za sport gđi. Janici Kostelić te ministru financija gosp. Zdravku Mariću - piše Hrvatski rukometni savez i zaključuje:

- HRS će po primitku očitovanja obavijestiti javnost o svemu.

Zašto je hrvatski rukometni savez poslao pismo o pismu? Već je Zadarski list pisao o tomu da Grad Split, kao jedan od četiriju (još Zagreb, Varaždin, Poreč) prethodno izabranih gradova u kojima će se održati Europsko rukometno prvenstvo u siječnju 2018., ima velikih poteškoća. Jednostavno, Split ne može jamčiti da će pripremiti sve što je nužno za održavanje utakmica predviđenih u Spaladijumu. Ne može jamčiti jer ima poteškoća na lokalnoj razini, s gradskim proračunom, itd. Iako su se jedno vrijeme prodavale ulaznice za Spaladium, HRS je to nedavno obustavio, zamrznuo, dok se ne riješi zavrzlama. Kako EHF nema vremena čekati jer se organizacija europskih prvenstava ne radi od danas do sutra, već se neko vrijeme HRS nalazi pod stanovitim pritiskom. Zatražen je prijedlog kvalitetnog rješenja u slučaju da se utvrdi da Split neće moći biti jedan od gradova domaćina. HRS je odmah počeo tražiti rješenja pa se obratio i Gradu Zadru, odnosno SC Višnjik i dobivene tehničke podatke o dvorani proslijedio EHF-u. Prošli je tjedan u Beču bio sastanak na kojemu su vodeći ljudi HRS-a detaljno sa svim upoznali EHF i logično je da se europska rukometna vrhuška opredijelila za neposredan uvid u sve okolnosti. Ne bude li do određenoga trenutka čvrstog jamstva da Split može u Spaladijumu ugostiti EP, iščitavat će se odgovor koji će poslati Zadar. Organizacijska strana nije upitna, nije ni smještajna jer Zadar ima hotelsku kategoriju koju traži EHF, a veoma je vjerojatno da će i Grad Zadar - koji dobro zna kolika je opća korist za promidžbu grada i njegovih svekolikih vrijednosti - prihvatiti svoj dio obveza.