Propuštena velika prilika

Foto: Zvonko KUCELIN

Vladović radi prekršaj nad Birčevićem, koji pogađa oba slobodna bacanja i minutu prije kraja domaća momčad vodi 85:80. Kovačević je pogodio tricu i smanjio na samo -2 (85:83), a Barać napravio prekršaj nad Robinsonom koji je promašio oba slobodna bacanja. Imali su Zadrani šansu preko Marinkovića, ali on je promašio, no lopta je nakon skoka u napadu pripala Zadranima, koji su imali pet sekundi za završetak napada. Aramis Naglić pozvao je minutu odmora, nacrtao akciju za Kovačevića koji je pogodio tricu za vodstvo Zadra deset sekundi prije kraja utakmice. Nakon minute odmora Partizana, Zadar je loše obranio pick%roll, a iako je lopta ispala Robinsonu, stigla je do Lukovića koji zakucava za 87:86. Imali su Zadrani oko šest sekundi, izveli dobar napad, Ramljak je probio pressing Partizana, našao samog Kovačevića koji promašuje otvorenu tricu za pobjedu. Zadrani su tako propustili ogromnu priliku stići do pobjede u gostima kod ranjenog Partizana. Igrači Aramisa Naglića odigrali su odlično, hrabro, a u konačnici i imali čisti šut za pobjedu i, vrlo vjerojatno, ostanak u ligi. Maj Kovačević mogao je postati heroj. Ali ona najvažnija lopta, nije prošla kroz obruč.

Ranjeni Partizan

Domaći su bili bez velikog broja igrača, a nedostajao je i William Hatcher, najbolji košarkaš beogradskog sastava. Vidjelo se da su igrači Partizana umorni od napornog tempa, ali i od velikog broja ozljeda te trovanja hranom. S druge strane Zadrani su u Beograd stigli svježi nakon sedam dana bez utakmice. I odmah su igrači Aramisa Naglića poveli, a nakon tri minute košem Baraća na asistenciju Ramljaka imali su 9:4, no tada su se domaći igrači pribrali i ekspresno atraktivnim zakucavanjem Majstorovića i tricom Vrapca izjednačili. Nakon toga je Partizan preuzeo kontrolu igre u svoje ruke, a Naglić je odmah napravio četiri zamjene i ritam je pokušao vratiti s Bašićem, Frankeom, Brzojom i Krajinom.

No, to mu nije uspjelo, jer su zadarski igrači ušli u niz promašaja i izgubljenih lopti, što je domaći sastav iskoristio i tricom Birčevića otišao na +6 (21:15), 90 sekundi prije kraja prve dionice. Boris Barać, jedini starter koji je ostao na terenu, prekinuo je seriju Partizana tricom, a nakon njega pogađa i Brzoja i Zadar ponovno stiže u egal.

Na Baraćevu novu tricu na početku druge četvrtine Partizan odgovara serijom 5:0, ali novu tricu pogađaju Brzoja i Bašić i gosti se vraćaju u utakmicu, nakon koša Krajine Zadar opet i vodi (30:31), nakon čega trener gostiju zove minutu odmora. Seriju Zadra od 7:0 nastavlja Barać.

Odlično je Zadrane služio šut u tim trenucima. Brzoja i Franke su pogodili šestu i sedmu tricu Zadra iz 12-og pokušaja i Naglićevi igrači stigli su do +5 (34:39) u 15. minuti utakmice. A stvari su postale još bolje za Zadar kada je domaći igrač Pot, jedini raspoloženi organizator igre u momčadi Partizana, dobio treću osobnu pogrešku. Birčević je tricom prekinuo seriju, u tim trenucima, odličnog Zadra.

Vratili su se novom serijom Partizanovci i poveli, a na odmoru je bilo maksimalno "otvorenih" 47:44.

Košarkaši Zadra, na krilima odličnog Baraća, nisu popustili niti u trećoj četvrtini. Vrlo brzo su stigli do egala, a vrlo dobrim napadačkim rolama, imali su velik dio te dionice i vodstvo. No, u zadnje dvije minute napravili su nekoliko grešaka, što je Partizan iskoristio i preko Birčevića te napadačkog skoka Lukovića u posljednjih deset minuta ušao sa +4 (65:61).

Serija na seriju

Baš je Uroš Luković i na početku četvrte četvrtine nastavljao stvarati velike probleme obrani Zadra. U reketu ga nitko od zadarskih centara nije mogao braniti, a uspijevao je visoki igrač Partizana poentirati i nakon udvajanja. A Birčević je pogodio svoju petu tricu i domaćin je u 33. minuti stigao do rekordnih 72:63.

Uslijedila je serija Zadra od 4:0, ali Partizan je odgovorio serijom 5:0 i otišao prvi put na dvoznamenkastu razliku (77:67) pet minuta prije kraja. Uskoro je bilo i -12, ali Zadar tada radi novu seriju, ovaj put od 9:0 i stiže na samo -3 (79:76) četiri minute prije kraja. Loše su košarkaši Zadra obranili pick&roll, što je iskoristio Luković, nakon čega Marinković radi korake, ali i Robinson griješi za Partizan i tri minute prije kraja i dalje je utakmica otvorena. Na žalost peti puta u utakmici Marinković radi grešku u koracima i propušta veliku priliku dvije minute prije kraja utakmice. Srećom i domaćini također griješe, nakon čega Zadar stiže na 81:78 košem Baraća. Nakon skoka u napadu Marinković radi prekršaj na Lukoviću koji i 90 sekundi prije kraja pogađa dva bacanja i odvodi Partizan na +5 (83:78). Suci tada Birčeviću tehničku pogrešku radi glumljenja prekršaja, nakon čega Kovačević pogađa jedno slobodno bacanje, a nakon toga Barać također jedno iz dva pokušaja. Slijedi opisana završnica.