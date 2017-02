Utrostručena prodaja lijekova za psihičke bolesnike!

Foto: Arif SITNICA

Stigmatizacija psihički oboljelih - predrasude bez dokaza bila je tema preksinoćnjeg predavanja na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U sklopu tjedna psihologije, predavanje su održale psihologinje Psihijatrijske bolnice Ugljan Lucija Mrkela, Lucijana Rupić Krstić i Suzana Tomić.

- Preko 450 milijuna ljudi boluje od psihičkih bolesti. U Hrvatskoj se u zadnjih nekoliko godina utrostručila prodaja lijekova za psihičke bolesnike. Preko 22 posto radno nesposobnih ljudi, nesposobno je zbog psihičkih oboljenja. Do 2020. depresija će biti 2. uzrok radne nesposobnosti, a do 2030. preteći će kardiovaskularne bolesti i biti prvi uzrok radne nesposobnosti u Hrvatskoj. No, veliki utjecaj u skidanju stigme s psihičkih bolesnika imaju javne osobe koje javno govore o svojim bolestima, rekla je u uvodu Suzana Tomić.

Ernest Hemingway, Audrey Hepburn i Winston Churchill bolovali su od depresije, a od bipolarnog poremećaja Catherine Zeta-Jones, Virginia Woolf. Od shizofrenije, kako navodi Tomić, bolovali su John Nash, Vivien Leigh, Vincent Van Gogh. Zajedničko svim oboljelima je da od njih 10 čak 9 osjeća posljedice stigme ili diskriminacije.

- Nekad su se organizirale ekskurzije u ustanove za liječenje psihičkih bolesnika. Do 50-tih godina prošlog stoljeća vršena je sterilizacija oboljelih, a tek od 60-tih stanje se popravlja. Predrasude prema psihičkim bolesnicima se temelje na odsustvu valjanih informacija. Teško je na njih utjecati, ali ih valja ponavljati. U Hrvatskoj je krovna organizacija protiv diskriminacije institucija pučkog pravobranitelja no i dalje se psihički bolesnici suočavaju s otkazima, izostankom kvalitetnog posla i stanovanja, a sve to rezultira povlačenjem pojedinca u sebe i on počinje stvarno vjerovati u ono što mu drugi govore, rekla je Lucija Mrkela.

Stoga se, kaže Lucijana Rupić Krstić, moramo zapitati jesmo li mi u tome brutalniji nego na zapadu, kad tako tretiramo psihičke bolesnike. Zanimljivo je, dodaje psihologinja, da su shizofreni bolesnici najmanje opasni. Opasne situacije događaju se u akutnoj fazi, radi izostanka pomoći, kontrole i terapije. Danas, uz primjenu lijekova kvaliteta života se može podignuti na višu razinu.