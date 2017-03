Balašević: Žao mi je ako će moj dolazak i danas ponekom zasmetati

Večeras u 23.59 sati u prodaju kroz sustav www.ticketshop.hr puštaju se u prodaju ulaznice za koncert Đorđa Balaševića, koji će se u Zadru održati u dvorani na Višnjiku 13. svibnja ove godine. Od ranog jutra ulaznice će se sutra moći kupiti u Tisak mediji Supernova u Zadru, na blagajni dvorane Krešimir Ćosić (od 9 do 15 sati), te u svim Tisak medija centrima u Hrvatskoj i na svim prodajnim mjestima Ticketshopa.

Službena je to potvrda dolaska ovog kantautora, o čemu su mediji više puta pisali proteklih mjeseci. Dolazak je potvrdio i sam Balašević.

- Dogovorili smo se koncert u Zadru za 13. maj, alijas svibanj, i drago mi je da koncert mogu najaviti osobno, pa makar to ispala i "službena potvrda"? Da se ne foliramo, jer i iskrenost je valjda jedan od razloga što u Zadru po svemu sudeći još uvek nisam nastupio "poslednji put"? Ako pomenuti "balaševićevci" zaista ovaj koncert iščekuju bar upola kao ja, onda otprilike i znaju zašto je to tako? Zadar je na mapi Hrvatske označen crvenim slovima, to je grad koji je granatiran, koji se branio, grad u kom su se deca trzala u snu. Jedinu ćušku u životu dobio sam od svog legendarnog deda-Brace kad sam kao klinac hitnuo zeleni paradajz preko plota, u susedsko dvorište: "Jesi l ti lud? Tamo ima ljudi!?". Šta onda da pričam o nesretnicima rešenim da bombardujući naseljene gradove prisvoje more koje nisu viđali ni na razglednicama? Granica "od Karlobaga do Virovitice"? Zaboga, pa meni žice smetaju i na tamburi? Granice i jesu tu da bi se prelazile? No, živimo u svetu u kom se već tri decenije svaka razumna izjava smatra izdajom. Moja planeta je okrugla, ali razumem da ima puno onih kojima su kompasi oštećeni, i koji pokazuju samo na dve strane. Na Našu i na Njihovu. Došlo je vreme da čovek mora zaslužiti da negde bude dobrodošao. I zato nisam dojurio na prvi poziv, ma koliko želeo. I žao mi je ako će moj dolazak i danas ponekom zasmetati, ali nedavno sam, takođe posle dugo vremena, imao koncert u rodnom Novom Sadu, pa je i tu itekako zasmetalo mnogima? Ali, najčešće me samo umiri kad saznam kome nisam po volji? Da bi ostao na svom putu, ponekad ti je pametnije da se ravnaš po stranputicama nego po putokazima..., napisao je Balašević, koji će tako u Zadru nastupiti prvi put od raspada bivše države.