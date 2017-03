Druga strana Rudolfa Dvorskog

Foto: Vedran SITNICA

Koncertom „Druga strana Rudolfa Dvorskog" zamjenik zadarskog župana i glazbenik Rudolf Dvorski prekjučer je u Ilirijinom Arsenalu obilježio 25. obljetnicu svojeg skladateljskog rada.

Koncert je imao i humanitarnu notu, s obzirom da se ulaznica nije plaćala, već su prisutni bili u prilici donirati sredstva za Hrvatsku udrugu leukemije i limfoma Zadar, Udrugu za Down sindrom Zadarske županije te Socijalnu samoposlugu. Program je vodila Iva Rončević, a otvoren je nastupom klape Niko. Nakon njihovog nastupa zaredali su se brojni gosti - izvođači, i privatno i profesionalno vezani za dožupana. Dvorski je tijekom svoje glazbene karijere skladao pjesme mnogima od njih, a oni koji nisu imali u svom glazbenom opusu neku od njegovih skladbi pjevali su neku od svojih glazbenih uspješnica. Uz spomenutu klapu Niko nastupali su i Tomislav Bralić i klapa Intrade, Ivica Sikirić Ićo, Alen Vitasović, Zoran Jelenković, Davor Pekota, Sanela Bačić, grupa Viva, Alibi te klapa Iskon. Trebao je doći i Mladen Grdović, no kako je bio spriječen, njegove skladbe je otpjevao Peki.

Dobro raspoložen na pozornici im se pridružio i Dvorski, ne krijući zadovoljstvo realizacijom koncerta o kojem je, kako je prije nekoliko dana izjavio za Zadarski list - dugo razmišljao, ne samo u kontekstu obilježavanja svojih prvih 25 godina, već i kao o projektu koji će imati humanitarnu notu.

- Dosta vremena proveo sam u glazbi i bilo je tu dosta glazbenog stvaralaštva, pa se obilježavanje nametnulo samo po sebi. Naposljetku se okupila jedna velika ekipa u sklopu obljetničkog koncerta i došli smo do zaključka da bi bilo zapravo neodgovorno ne napraviti jednu humanitarnu priču, kada već imamo toliko izvođača na jednom mjestu, izjavio je tada Dvorski.

I uspio je. Prisutni su sredstva za one kojima je to potrebno ubacivali u za to predviđene kutije na ulazu u dvoranu, a koncertu su očekivano nazočili i predstavnici spomenutih udruga, koji su se s par riječi i obratili publici.