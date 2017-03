Kampanju gradskog SDP- a vodi jedna agencija, županijskog druga

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

"U SDP-u je zavladala apatija. Shvaća se da se ništa ne može napraviti, da smo za predsjednika izabrali pogrešnog čovjeka. Potezi koje je Davor Bernardić povukao na čelu stranke su pogrešni" - ovako glasi jedna od najnovijih izjava SDP-ovaca koji upozoravaju na stanje u stranci, a o Bernardiću je ove srijede otvoreno progovorio i Zlatko Komadina, naglasivši kako je on dobar čovjek, ali ne zna voditi stranku.

Dio SDP-ovaca u medijima već otvoreno govore o "puču u stranci" do kojega bi moglo doći ukoliko rezultati lokalnih izbora ne budu dobri. Zato je Bernardić stalno na terenu, obilazi organizacije i na to troši puno energije, pa se ne uspijeva dobro pripremiti za javne nastupe, radi greške i vuče loše poteze - još je je jedna izjava njegovog bliskog suradnika, kako donosi Jutarnji list.

O tome kakva je situacija u stranci i koliko su osnovane priče o puču, te osobito kakva je situacija u lokalnoj organizaciji, razgovarali smo s predsjednicom Županijskog odbora Renatom Sabljar Dračevac. Poznato je, naime, da je ŽO za vođenje kampanje angažirao bivšu kolegicu Aleksandru Kolarić, no malo je poznato da je Gradski odbor angažirao sasvim drugu agenciju - Mediu Val. Sabljar Dračevac kaže kako je to sasvim logično jer je to najbolji način da kvalitetno odrade kampanju.

- Radi se o tome da je svaka organizacija mogla dobiti određenu količinu vremena od strane agencije koju je angažirala Središnjica, a kako smo uvidjeli da nam neće biti dovoljno vrijeme koje nam je ponudila stranka, Županijski odbor angažirao je drugu agenciju. Sličan smo problem imali na zadnjim lokalnim izborima kada smo usred kampanje angažirali PR agenciju, ali se pokazalo da je to već bilo kasno. Zato je Gradski odbor uzeo jednu agenciju, a mi smo svoju kako bi kampanja doista bila odrađena na najbolji mogući način - pojašnjava čelnica županijskog SDP-a, a što se tiče situacije u stranci kaže kako nema ni govora o nekakvom puču ili rasulu.